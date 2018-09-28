Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» принял участие в совещании по вопросам подключения к электросетям

СЕГОДНЯ 14:05 2018-09-28T14:20:57+03:00

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Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» принял участие в совещании по вопросам доступности инфраструктуры при технологическом присоединении объектов малого и среднего бизнеса. Мероприятие состоялось в формате круглого стола в рамках заседания подгруппы «ЖКХ и энергетика» рабочей группы «Развитие инфраструктуры» созданного постоянно действующего специализированного регионального организационного штаба по улучшению инвестиционного климата при Правительстве Ярославской области.

В ходе встречи участники обсудили общие вопросы, связанные с процедурой технологического присоединения потребителей к инженерным коммуникациям. Главной темой дискуссии стало сокращение сроков согласования исходно-разрешительной документации на строительство линейных объектов, выдачи разрешений на использование земельных участков под их размещение и согласования непосредственно проектов строительства. Решение этих вопросов, по мнению выступающих, повысит доступность и прозрачность исполнения процедуры ТП для потребителей.

Такая встреча с профильными департаментами Правительства области и представителями ресурсосберегающих организаций проводится в регионе впервые. Членами подгруппы «ЖКХ и энергетика» достигнута договоренность о разработке и рассмотрении предложений по оптимизации действующих регламентов и сокращению времени согласования необходимой документации. Филиал «Ярэнерго», со своей стороны, представил возможные варианты решения и выразил готовность оказать методическую и консультационную поддержку.

МРСК Центра напоминает, по вопросам подключения к электрическим сетям можно обратиться по телефону прямой и бесплатной линии энергетиков 8-800-50-50-115 или через Интернет-приемную https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/feedback/complaint/nat/, а также в офисы обслуживания потребителей.