2018-09-28T14:20:57+03:00
Недвижимость

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» принял участие в совещании по вопросам подключения к электросетям

В ходе встречи участники обсудили общие вопросы, связанные с процедурой технологического присоединения потребителей к инженерным коммуникациям.
Поделиться:
Фото предоставлено Филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго».Фото предоставлено Филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго».
Изменить размер текста:

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» принял участие в совещании по вопросам доступности инфраструктуры при технологическом присоединении объектов малого и среднего бизнеса. Мероприятие состоялось в формате круглого стола в рамках заседания подгруппы «ЖКХ и энергетика» рабочей группы «Развитие инфраструктуры» созданного постоянно действующего специализированного регионального организационного штаба по улучшению инвестиционного климата при Правительстве Ярославской области.

В ходе встречи участники обсудили общие вопросы, связанные с процедурой технологического присоединения потребителей к инженерным коммуникациям. Главной темой дискуссии стало сокращение сроков согласования исходно-разрешительной документации на строительство линейных объектов, выдачи разрешений на использование земельных участков под их размещение и согласования непосредственно проектов строительства. Решение этих вопросов, по мнению выступающих, повысит доступность и прозрачность исполнения процедуры ТП для потребителей.

Такая встреча с профильными департаментами Правительства области и представителями ресурсосберегающих организаций проводится в регионе впервые. Членами подгруппы «ЖКХ и энергетика» достигнута договоренность о разработке и рассмотрении предложений по оптимизации действующих регламентов и сокращению времени согласования необходимой документации. Филиал «Ярэнерго», со своей стороны, представил возможные варианты решения и выразил готовность оказать методическую и консультационную поддержку.

МРСК Центра напоминает, по вопросам подключения к электрическим сетям можно обратиться по телефону прямой и бесплатной линии энергетиков 8-800-50-50-115 или через Интернет-приемную https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/feedback/complaint/nat/, а также в офисы обслуживания потребителей.

Фото предоставлено Филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго».

Фото предоставлено Филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Замглавы Минстроя Андрей Чибис: О тарифах на ЖКХ, капремонте и экономии на тепле
Как тратятся деньги, которые мы отчисляем на капремонт? Что грозит недобросовестным управляющим компаниям? И можно ли снизить тарифы на коммунальные услуги? Об этом и многом другом в интервью «КП» рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ
Новости 24
«Ростелеком» запустил зону беспилотного транспорта на сети 5G
На проспекте Толбухина в Ярославле на все выходные ограничат движение
В Рыбинске мошенник украл с банковской карты пенсионерки 44 тысячи рублей
Банковские карты больше не нужны?
Владимир Слепцов покинет пост мэра Ярославля на следующей неделе
Прокуратура: цены на «чайную комнату» в мэрии Ярославля были сильно завышены
В Ярославле пассажир отказался платить таксисту и ограбил его
В Ярославле прокуратура потребовала поставить светофор на переходе, где погибли три человека
В Ярославле поймали маршрутку без тормозов
«Локомотив» в Челябинске реабилитировался за упущенную победу в Екатеринбурге
Спасибо по-голландски: в Ярославле поймали мужчину с наркотиком в открытке
В Ярославле открылась объединенная городская больница
Пенсионер отправится на два года в колонию за сбитую насмерть женщину