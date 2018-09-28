День добра и уважения: социальная акция «Комсомолки» в Ярославле

СЕГОДНЯ 13:07 2018-09-28T13:24:32+03:00

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26 сентября дружный коллектив издания «Комсомольская правда» - Ярославль» совместно с коллективом Ярославского областного геронтологического центра во главе с директором Вячеславом Волковым провели социальную акцию, приуроченную ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Эту дату еще называют Днем добра и уважения, так она является прекрасным поводом выразить признательность и любовь представителям старшего поколения за то, что, несмотря на все трудности в жизни многих из них, они продолжали по совести работать, воспитывать детей, поднимать страну.

Мы приехали в Ярославский областной геронтологический центр, чтобы поздравить пожилых людей.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Вячеслав Васильевич Волков - директор Ярославского областного геронтологического центра.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

На предложение принять участие в акции откликнулись наши давние друзья и партнеры - Ярославское отделение Сбербанка России, компания «ТНС энерго Ярославль», группа компаний «Система пластиковых трубопроводов», депутат Ярославской областной Думы от партии КПРФ Эльхан Мардалиев и соседи геронтологического центра - коллектив клинической больницы № 3.

Все вместе мы приехали в гости к получателям социальных услуг ярославского областного геронтологического центра, чтобы поздравить их с праздником и преподнести небольшой, но символичный подарок - 25 молодых сосенок, которые должны украсить территорию учреждения. Предоставило их нам из своих запасов СГБУ «Лесная охрана». Выбор именно на эти деревья пал не случайно. Сосна - символ вечной молодости и долголетия. И самые теплые слова в адрес пожилых людей, находящихся в геронтологическом центре, были как раз об этом - участники акции от всей души желали им долгих лет жизни, здоровья и хорошего настроения.

Добрые слова в адрес пожилых людей от лица "Комсомолки" сказала директор Марина Евгеньевна Плахтинская.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

- В старости, как и в детстве, радуешься мелочам, учишься искать осколочки счастья в обыденных вещах. Надеемся, что наши маленькие сосенки через несколько лет будут радовать постояльцев этого дома своей зеленью, - отметила на мероприятии директор «Комсомольской правды» Марина Плахтинская.

Хорошая, солнечная погода, установившаяся как по заказу в этот день, и царящее на акции хорошее настроение располагало к дружескому общению. Чувствовалось, что оно было одинаково приятно и гостям, и принимающей стороне.

День пожилого человека - прекрасный повод выразить уважение и признательность представителям старшего поколения.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Получатели услуг геронтологического центра с удовольствием участвовали в акции.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

После торжественной части приступили к делу - посадке деревьев. За лопаты и ведра взялись всем большим коллективом. И вип-персоны, и те, для кого акция, собственно, и проводилась, не остались в стороне. Работали буквально плечо к плечу.

Мастер-класс по посадке саженцев провел мастер леса Ярославского лесничества Николай Егоров.

- Саженцы небольшие - годовалые, но это только плюс. В таком возрасте больше шансов, что они приживутся и смогут потом простоять и 100, и 200 лет, - рассказал он и показал довольно простой способ посадки: лопатой можно сделать в земле Г-образный вырез, приподнять ком земли с уголка и вставить туда корни деревца.

После этого участники довольно быстро справились с задачей - уже минут через десять сосенки были посажены на подготовленные для них места.

- Хотим на этом месте прудик выкопать, чтобы сделать территорию еще более красивой и уютной, - рассказал директор геронтологического центра Вячеслав Волков.

Поэтому не исключено, что уже через несколько лет получатели услуг учреждения смогут сидеть здесь у воды под подросшими тенистыми соснами.

Закончилось мероприятие праздничным чаепитием с вкусной и ароматной выпечкой, любезно предоставленной специально для акции ярославской пекарней «Хлебовпек».

Надеемся, маленькие сосенки скоро вырастут и будут долго радовать своей зеленью тех, кто живет в геронтологическом центре.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Управляющий Ярославским отделением ПАО Сбербанк Александр Заваруев: «К пожилым людям мы всегда относимся с особой заботой!»

Постоянный участник акций «Комсомолки» - Ярославское отделение ПАО Сбербанк.

Управляющий Ярославским отделением ПАО Сбербанк Александр Заваруев. Фото: Тамара Смирнова.

- Мы всегда стараемся в меру сил и возможностей участвовать в благотворительных, волонтерских проектах, которые проходят на территории области. Особенно это касается тех акций, которые направлены на поддержку малозащищенных слоев населения. В наших силах сделать жизнь таких людей хоть немного лучше и счастливее, - подчеркнул управляющий Ярославским отделением ПАО Сбербанк Александр Заваруев. - День пожилого человека - прекрасный повод подарить наше человеческое тепло представителям старшего поколения, которые в силу разных причин вынуждены жить вне стен родного дома, поддержать их словом и делом, дать им возможность почувствовать заботу многих людей, напомнить о том, что они не забыты обществом. Всем им желаю здоровья, бодрости и отличного настроения!

ПАО Сбербанк на акции "Комсомолки". Фото: Тамара Смирнова.

Впрочем, в Сбербанке не только в День пожилого человека вспоминают о заслугах старшего поколения. Для них на постоянной основе сотрудники банка проводят обучающие семинары и клубы новых возможностей с целью повышения финансовой грамотности людей пожилого возраста.

Не забывают в организации и о собственных работниках, которые сейчас находятся на пенсии. Для них регулярно устраивают праздничные мероприятия и экскурсии. Например, в этом году в честь Дня пожилого человека состоится поездка в Ростов и чествование в самом банке.

Управляющий Ярославским отделением ПАО Сбербанк Александр Заваруев. Фото: Тамара Смирнова.

«ТНС энерго Ярославль» дарит радость старшему поколению

Компания поддержала акцию «Комсомолки» по посадке сосен в Ярославском геронтологическом центре.

Команда "ТНС энерго Ярославль". Фото:Тамара Смирнова.

В преддверии Дня пожилого человека, который отмечается во всем мире 1 октября, «Комсомольская правда» провела в Ярославле замечательную и добрую акцию. Вместе с друзьями и партнерами издания мы высадили 25 молоденьких сосенок на территории Ярославского областного геронтологического центра в знак благодарности старшему поколению за их многолетний, нелегкий труд на благо нашей страны и новых поколений.

Одной из организаций, которая поддержала проект, стала компания «ТНС энерго Ярославль».

- Наша компания клиенто- и социальноориентирована. Поэтому мы с радостью откликаемся на предложения об участии в акциях, которые призваны сделать наш город красивее, чище и уютнее, принести радость людям, - отметила на мероприятии пресс-секретарь компании Ирина Василихина.

«ТНС энерго Ярославль» часто проводит социальные акции. В основном они адресованы подрастающему поколению.

- Мы организуем для детей уроки по энергосбережению, занимаемся их просвещением в данной области, рассказываем о том, как важно экономить электроэнергию, подсказываем, что нужно делать, чтобы беречь ресурсы. Также мы поддерживаем ежегодный творческий конкурс «Наш Теплый дом», в рамках которого дети со всей страны рисуют, делают макеты и плакаты. Причем участие в проекте принимают ребята из разных социальных групп. Есть дети из неблагополучных семей, из детских домов. Победители всегда получают от нас памятные подарки, - рассказала Ирина Василихина.

Команда "ТНС энерго Ярославль". Фото: Екатерина Камаева.

Благодаря участию в акции «Комсомолки» в список тех, кому помогают энергетики, попали и люди старшего поколения.

- Надеемся, эти сосенки, которые мы все вместе посадили сегодня, вырастут большими и будут долгие годы радовать своей зеленью нынешних и будущих получателей социальных услуг геронтологического центра, - в завершение мероприятия отметили представители «ТНС энерго Ярославль».

Команда "ТНС энерго Ярославль". Фото: ПАО "ТНС энерго Ярославль".

Группа компаний «Системы пластиковых трубопроводов»: «Приятно участвовать в социальной и одновременно экологической акции»

Миссионеры чистой воды поддержали акцию «Комсомольской Правды», приуроченную ко Дню пожилого человека.

Сотрудники Группы компаний "Системы пластиковых трубопроводов".Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Одна из крупнейших и эффективных российских производителей обсадных труб и фильтров из ПВХ для скважин ГК «Системы пластиковых трубопроводов» приняла участие в посадке молодых сосенок на территории Ярославского областного геронтологического Центра.

- Мы с удовольствием откликнулись на предложение «Комсомольской правды» поучаствовать в проекте. Акция получилась с одной стороны социальная, а с другой - экологическая. Она стала прекрасным поводом лишний раз отдать дань уважения людям старшего поколения и одновременно улучшить экологию района. В этом цели мероприятия созвучны с тем, что делает наша компания. Мы производим трубопроводы, фильтры, комплектующие, благодаря которым потребители могут получать чистую воду, проводить ее обеззараживание. Мы уверены, что ярославцы всех возрастов достойны пить чистую воду и дышать чистым воздухом, - отметили на акции сотрудники группы компаний Сергей Голов и Андрей Корнилов.

Сотрудники Группы компаний "Системы пластиковых трубопроводов".Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Сотрудники Группы компаний "Системы пластиковых трубопроводов".Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Председатель комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления Ярославской областной Думы Эльхан Мардалиев: «Благодарить старшее поколение нужно постоянно»

Эльхан Мардалиев.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

- Я считаю, что люди старшего поколения - это наша гордость, наша основа! На них мы должны равняться. Именно их руками создано то, что сегодня есть у нас - заводы, фабрики, жилые дома. Выражать благодарность этим людям мы должны не только один день в году, а постоянно. Я как депутат всегда с особым вниманием отношусь к обращениям, которые поступают от пожилых людей, стараюсь в максимально короткие сроки решить их проблемы. Безусловно, я продолжу эту традицию, работая и в новом седьмом созыве региональной думы.