Из сорока объектов сдали 16 дорог и три светофора

СЕГОДНЯ 19:14 2018-09-27T20:14:39+03:00

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В среду, 26 сентября, в Ярославле прошли общественные обсуждения ремонта дорог по программе «Безопасные и качественные дороги». Вопросов было много, а вот ответов по существу - раз-два и обчелся.

«Каждый год среди подрядчиков случайные люди»

Впрочем, итоги еще были предварительные. Из запланированных сорока объектов, по словам директора департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгении Моисеевой, принято и оплачено только 16 дорог и три светофора. А сроки окончания ремонта по контракту - 10 октября. Из семи дорог в области, которыми занимается компания «Северный поток», на сегодняшний день сданы четыре - две из них с опозданием. Остальные - в разной степени готовности.

- Основных причин этого две - недостаточная вооруженность материальными ресурсами, техникой и квалифицированными кадрами. Вторая - задержка в поставках, - пояснил первый заместитель директора организации-заказчика «Ярдорслужба» Александр Межиевский.

Правда, прозвучавшую на этот счет реплику представителя региональной общественной палаты Сергея Березкина о том, что есть компании, с которыми область постоянно работает, а есть случайные люди, и они почему-то каждый год среди подрядчиков, осталась без ответа.

- Надо правильно формировать условия контрактов, - считает Березкин.

Власти хотели было переключить разговор на хорошее.

- Технадзор ведет тщательный контроль работ. Выдаются замечания и предписания, - чеканил Межиевский.

Но тут же снова был прерван криками из зала.

- Дорога Ярославль - Шопша, - негодовала общественница Надежда Паутова. - Я каждый день по ней езжу. И у меня волосы дыбом встают. Неужели технологии изменились? Дорога делается без уклона. Обочины выше, чем нужно. Кроме того, они не укреплены, как того требует технология - песком и гравийной смесью. Они отсыпаны грунтом, который достали во время работ. У нас все дороги - и все это знают - разрушаются по продольному шву. Шов должен прогреваться. Но этого никто не делает! Я спросила у прораба - почему? Он отвечает: «А зачем? На улице же тепло!» И мы говорим о качественных и безопасных дорогах?

«Не надо вытирать о нас ноги»

Директор Агентства по муниципальному заказу ЖКХ Виктор Макеев-Гурьянов, который докладывал о ситуации с БКД в Ярославле, пытался убедить, что в областном центре ситуация неплоха. Мол, все работы идут, подрядчики хорошо взаимодействуют. Что-то не успели - не беда, все будет. Но, видимо, убедительным быть не удалось.

- Вот проспект Авиаторов, - вступил в диалог активист движения «Дороги Ярославля» Камиль Бикмурзин. - Пока мы с эфирами не вышли, пока не перекрыли своими машинами дорогу укладчикам - ЕКС укладывал асфальт в лужи. Федеральный закон дает инструменты воздействия на подрядчика. Почему вы их не штрафуете? Мы, ярославцы, терпеливые, но ноги о нас вытирать не нужно!

- Все участки, которые по результатам проб признаны некачественными, отфрезеровали, - ответил глава агентства. - Вы же понимаете, что для нас главное - достичь цели и сделать дороги, а не наказать подрядчика. Зачем штрафовать, если подрядчик устраняет нарушения? Выйдут за сроки контракта - оштрафуем.

- На Клубной и Авиаторов так бордюры и останутся? - продолжает Бикмурзин. - На Авиаторов они уже падают, хотя верхний слой уложен и разметка есть. Мы хотим реально качественные дороги, а не отчет к 10 октября.

Затем начались вопросы по контрактам. После упоминания о том, что первые аукционы по ремонту дорог отменили, а на последующем победили единственные участники, которых по каким-то причинам не штрафуют ни за что, чиновник начинает смотреть в стол.

- Это какая-то тайна за семью печатями, - говорит Сергей Березкин, пытаясь скрасить неловкое молчание. - На следующее обсуждение нам надо подготовиться получше, не хочется, чтобы наши главы были мальчиками для битья.

Хотя, наверное, чтобы битья не было, надо не к заседаниям готовиться, а дороги качественно делать. Тогда и поводов для упреков не будет.