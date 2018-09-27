Вы правда хотите быть на нашем месте? Инвалиды пристыдили наглых водителей

СЕГОДНЯ 17:31 2018-09-27T17:39:29+03:00

Неравная борьба между инвалидами и водителями, которые занимают их места, ведется постоянно Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

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- У вас точно есть пять тысяч рублей? - поинтересовался незнакомый мужчина сквозь открытое окно моего автомобиля.

- В чем дело? Какие еще пять тысяч?

- А вы посмотрите, куда встали. Не похоже, что вы инвалид.

Других мест не было вообще, но я все же ретировался. Машину пришлось поставить не по правилам, но зато «инвалидное» место останется свободным… Только вот стоило мне отъехать, как его тут же заняла другая машина. Специальной наклейки на ней не было, а вышедший из нее водитель летящей походкой направился по своим делам.

- Видишь, как бывает… - вздохнул тот самый «страж порядка», который сделал мне замечание. - А другие еще наклейки вешают, чтобы к ним вообще претензий не было.

Эта неравная борьба между инвалидами и водителями, которые занимают их места, ведется постоянно. Чтобы лишний раз напомнить о правах людей с ограниченными возможностями, на парковках в Ярославле даже появились таблички с надписью «Вы правда хотите быть на нашем месте?»

Мы решили разобраться в проблеме и ответить на вопросы: что же делать водителям-инвалидам, что ждет нарушителей и как понять, что машина с наклейкой занимает место законно? Обратимся к законам.

Парковка

10% от общей площади парковки, расположенной рядом с общественными местами, должны быть отведены под места для инвалидов. Если речь идет о больницах, госпиталях и других специальных заведениях - 20%.

Ширина парковочного места с нанесенной на дорожное покрытие «коляской» составляет 3,5 метра - на метр больше, чем обычные места. Это должно позволить инвалиду беспрепятственно выйти из машины. Кроме того, если специализированных парковочных мест от двух и больше, они должны располагаться рядом друг с другом, что существенно увеличивает свободное пространство.

Кроме того, инвалидам разрешили стоянку и движение в зоне запрета. Так, знаки запрета стоянки 3.28, 3.30, 3.29 не распространяют свое действие на инвалидов всех групп, если на машине есть соответствующая наклейка.

Опознавательный знак

Раньше желтую наклейку с коляской мог купить любой желающий в любом магазине с автозапчастями. Лазейкой пользовались некоторые непорядочные водители, а поймать их за руку было практически невозможно. К тому же, опознавательный знак мог находиться на машине, обслуживающей инвалида - водителю было вовсе не обязательно иметь особенности здоровья, чтобы парковаться на специализированных местах. Теперь эта «лавочка» прикрылась.

Согласно приказу Минтруда РФ от 4 июля, знак «Инвалид» будет оформляться федеральными государственными бюро медико-социальной экспертизы и носить сугубо индивидуальный характер. На самом знаке будет указан его номер, ФИО инвалида, номер справки об инвалидности, группа и срок инвалидности, дата выдачи.

- Гражданин приходит к нам в бюро с паспортом и справкой об инвалидности, пишет заявление и в течение 30 дней мы оформляем знак, как только он готов, на следующий день мы обязаны его уже выдать, - рассказали Главном бюро медико-социальной экспертизы по Ярославской области. - Обращаться водителю нужно в филиалы по месту жительства.

Штрафы

Обычный водитель, занявший парковочное место инвалида, рискует нарваться на довольно крупный штраф - пять тысяч рублей.

Примечательно, что раньше инвалиды III группы «попадали» на штрафы из-за того, что на них не распространялись привилегии желтой наклейки. По новым правилам лица, попадающие под эту категорию, тоже «защищены» наклейкой.