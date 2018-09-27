В Костромской области запущено новое импортозамещающее производство

СЕГОДНЯ 18:03 2018-09-27T18:09:45+03:00

На Костромском заводе автокомпонентов сегодня официально запустили новую линию по производству поршневых пальцев для двигателей внутреннего сгорания

Изменить размер текста: A A

На Костромском заводе автокомпонентов сегодня официально запустили новую линию по производству поршневых пальцев для двигателей внутреннего сгорания. Проект был поддержан на федеральном уровне в рамках программы импортозамещения.

На открытии линии губернатор Костромской области Сергей Ситников рассказал детали встречи с президентом Владимиром Путиным в 2012 году, на которой речь шла о модернизации завода автокомпонентов.

- Тогда Владимир Владимирович посмотрел все наши документы и сделал очень хорошую визу – «проект хороший, надо обязательно поддержать». В результате, все получилось. Завод стал участвовать в программе поддержки отечественной промышленности. То, что мы сегодня с вами видим, это уже вторая серия кредитования. Наш костромской проект, который участвовал в программе поддержки промышленности, как говорят, «выстрелил» и абсолютно точно попал в свою цель, - отметил Сергей Ситников.

В создание новой линии по производству поршневых пальцев для двигателей внутреннего сгорания было вложено 336 млн рублей инвестиций. В реализации проекта поддержку оказали федеральные структуры, в том числе, фонд развития промышленности.

Предприятием уже заключены контракты на поставку продукции на моторные заводы. В перспективе – выход на экспортный рынок. Генеральный директор завода Сергей Калашник назвал запуск новой линии важным шагом в рамках стратегии развития предприятия, развития репутации в глазах международных автомобильных концернов.

- Я хотел бы поблагодарить губернатора Сергея Константиновича и сенатора Николая Андреевича за всемерную поддержку. Особую благодарность выражаю коллективу завода. Уверен, что мы сможем бороться с нашими иностранными конкурентами и побеждать их в честной, законной, открытой борьбе, завоевывать иностранные рынки. Наша формула успеха – синтез взаимопонимания, поддержки и интеллектуально мощных людей, терпеливых, настойчивых, - сказал на официальном открытии новой линии руководитель Костромского завода автокомпонентов Сергей Калашник.

Мощность новой производственной линии – 3,5 млн изделий в год. Это поршневые пальцы практически всех видов техники – от легковых и грузовых автомобилей до тракторов. Предприятие готово закрыть полностью потребности российского рынка в данном виде продукции.

- Открытие новой очереди производства – это подтверждение того, что в Костромской области создан прекрасный инвестиционный климат не только для малого, но и среднего бизнеса. Причем, это не какие-то бумажные рейтинги регионов, списки, статистические данные, а конкретный пример того, что предприятия хотят идти в Костромскую область, бизнес развивается, расширяется. Это было бы невозможно без поддержки федерального центра, Президента России, и особенно, региональной администрации и Сергея Константиновича, потому что именно он помогал проекту становиться на ноги, были получены меры государственной поддержки, - подчеркнул член Совета Федерации Николай Журавлев