Ярославцы представили в Москве свое оборудование для очистки воды

СЕГОДНЯ 15:45 2018-09-27T15:50:19+03:00

В первую очередь специалисты завода «Экосервис» хотели бы участвовать в решении экологических вопросов в родном регионе

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В московском комплексе Крокус Экспо проходит выставка ЭКВАТЕК – водный форум №1 в СНГ и Восточной Европе. На нем раз в два года представляют весь спектр оборудования и услуг для рационального использования, восстановления и охраны водных ресурсов, водоподготовки, коммунального и промышленного водоснабжения, очистки сточных вод и т.д.

Традиционный участник выставки – Ярославский завод промышленного водоочистного оборудования «Экосервис».

На предприятии отмечают: прошлый 2017 год был объявлен в России Годом экологии. В это же время Президент Владимир Путин дал старт ряду крупных экологических проектов. Для Ярославской области особенно значимыми являются государственные программы, направленные на приведение в порядок реки Волга и других наших водоемов, а также меры по обеспечению качественной очистки питьевой воды для населения.

– Ярославский завод промышленного водоочистного оборудования «Экосервис» работает в этой сфере уже свыше 20 лет, – говорит генеральный директор предприятия Олег Кузьминцев. – Мы накопили огромный опыт проектирования, производства, установки и обслуживания водоочистных установок для различных предприятий и населенных пунктов. В Москве мы предлагаем свое оборудование потенциальным партнерам со всей России и из-за рубежа. Но в первую очередь «Экосервис» готов подключиться к решению экологических вопрос на нашей родной ярославской земле.

Как рассказал нам на ЭКВАТЕК технический директор завода «Экосервис» Андрей Кузнецов, у предприятия – широкий круг клиентов: от небольших частных автомоек до крупных промышленных предприятий. Оборудование «Экосервиса» эксплуатируется на металлургических заводах, на объектах РЖД, гидроэлектростанциях компании «РусГидро», в системе «Транснефти», на буровых «ЛУКОЙла». Есть и объекты в Ярославской области, причем не только промышленные:

– Например, в Семибратово мы поставили оборудование для станции водоподготовки. Водозабор осуществляется из реки Устье, затем вода очищается до уровня питьевой. Также мы построили очистные сооружения стока в поселке Грешнево. Сейчас ведем строительство очистных сооружений в поселке Борисоглебский.

Кстати, недавно проект «Экосервиса» по очистке фильтрата на полигоне «Скоково» ученые ЯрГУ признали лучшим из пяти, предложенных компаниями, базирующимися в том числе в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде.