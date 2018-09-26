Сергей Якушев официально покинул пост гендиректора «Ярославского радиозавода»

СЕГОДНЯ 21:09 2018-09-26T21:24:53+03:00

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Сергей Якушев покинул пост генерального директора «Ярославского радиозавода». Решение о снятии с него полномочий принималось сегодня, 26 сентября, на заседании совета директоров. Хотя, по факту, о том каким оно будет, было известно заранее. О том, что Якушев уходит, он сам сообщил 25 сентября на первом заседании седьмого созыва Ярославской областной Думы, где его выбрали на должность заместителя председателя. Он объяснил это решение конфликтом с московскими менеджерами - радиозавод входит в концерн «РТИ Системы».

Позже он рассказал «КП-Ярославль», что этот неожиданный для многих шаг дался ему нелегко.

- Решений уйти с «Ярославского радиозавода» обдумывалось полтора года, - рассказал Сергей Якушев. - Московские владельцы сократили полномочия и ужали функционал. Предприятию фактически не давали работать. Контракты, которые мы получали, нужно было отправлять в Москву на согласование, которое длилось очень долго. В это время завод фактически стоял, хотя заказов было много.

Несмотря на это, Якушев считает, что перспективы у радиозавода есть. Правда, рядовые сотрудники предприятия известие о смене руководства восприняли с большим волнением. Поговаривают, что в ближайшее время могут быть уволены все бывшие заместители Якушева, а потром встряска ждет и остальной коллектив. Окажутся ли эти опасения обоснованными, увидим в ближайшее время.