2018-09-26T16:11:40+03:00
Кострома

Спуск возле нового спортивного центра на Профсоюзной обезопасят

На улице Профсоюзной в Костроме, рядом с новым спортивным центром будут предприняты дополнительные меры безопасности при пользовании лестницей и спуском
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Фото: Администрация города КостромыФото: Администрация города Костромы
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Этот вопрос обсуждался на координационном совете по делам инвалидом и ветеранов при главе города.

До начала строительства здесь детского спортивного центра жители микрорайона Давыдовский для прохода на улицу Профсоюзную протоптали тропинку. В межсезонье на ней месили грязь, а зимой скользили по гололёду.

Во время возведения нового спортивного объекта застройщик за свой счёт установил здесь деревянную лестницу. А после завершения стройки, при благоустройстве территории,также за свой счёт заменил временныйспуск на постоянный. Оборудовал металлическую лестницу от здания до тротуара. Также рядом был устроен дополнительный спуск для удобства велосипедистов и родителей с колясками.

Несмотря на то, что пандус соответствует нормативам, инвалиды-колясочники пожаловались на неудобство пользования спуском. Как объяснили специалисты, при рассмотрении вариантов конструкции был выбран единственно возможный. Рельеф спуска и множество подземных коммуникаций не позволяют изменить форму и направление пандуса. Как пояснили представители управления градостроительства и архитектуры,для маломобильных групп населения удобный и безопасный маршрут из Давыдовского на Профсоюзную предусмотрен с объездом.

Несмотря на то, что лестница и пандус оборудованы перилами принято решение о дополнительным мерах безопасности. Чтобы отделить тротуар в месте спуска от проезжей части здесь будут установленыперильные ограждения.

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