«Тройки» - среди худших: в Ярославле прошел рейд ГИБДД по выявлению нарушений у таксистов

СЕГОДНЯ 19:23 2018-09-25T19:50:56+03:00

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Несколько десятков нарушений выявили сотрудники ГИБДД у ярославских таксистов. И это все за один день! Рейд Госавтоинспекции прошел 25 сентября. На 16 часов правоохранители зафиксировали почти 40 правонарушений.

- Подобные рейды проводятся планово два раза в неделю. Также дополнительные проверки организуются после анализа дорожных происшествий. Сотрудники ГИБДД выходят в незапланированные рейды, которые согласовываются с прокуратурой, - рассказал госинспектор отделения технического надзора центра дорожного и технического надзора, пропаганды безопасности дорожного движения Управления МВД России по Ярославской области Виталий Ромашкин.

Самыми частыми нареканиями в работе такси являются технические неисправности, плохое состояние шин, отсутствие аптечек и огнетушителей, а также изменение в конструкции автомобиля, связанное с установкой газовых баллонов.

- Владельцы таксопарков часто прибегают к установке этого оборудования для снижения трат на топливо. Но для этого нужно получить специальные документы. Они являются гарантией качества самого прибора и работ по его монтажу. Не прошедшее экспертизу оборудование может быть опасно для жизни автомобилистов и их пассажиров, - объяснил Виталий Ромашкин.

Таксистам, которые передвигаются на автомобилях с газобаллонным оборудованиям без надлежащего разрешения, пойманным в первый раз, выдают предписание о прекращении противоправных действий. Если при повторной проверке выясняется, что нарушения не устранены, водителю грозит лишение регистрации и снятие номеров.

Кстати, печально известное в городе из-за массы ДТП такси «тройки» на плохом счету и у гаишников. Из всех таксопарков к нему больше всего претензий.

Во время рейда нам удалось пообщаться с одним из таксистов-нарушителей. На вопрос, в чем же именно заключается сложность получения разрешения на использование подобной модернизации, водитель не нашел ответа и скромно опустил глаза.

По словам сотрудников ГАИ, на рейдах связанных с такси внимание уделяется не только автомобилям, обклеенным рекламой бренда. Наметанный взгляд работников Госавтоинспекции быстро определяет таксистов без специальных обозначений - по манере езды. Так что проверке подвергаются даже небрендированные машины.