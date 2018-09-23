В Ярославской области вырастили хороший урожай овощей: ждать ли падения цен?

СЕГОДНЯ 11:03 2018-09-23T11:15:37+03:00

Мы выяснили, где и за сколько можно купить местную картошку и морковку

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В Ярославской области полным ходом идет уборочная кампания. Дачники радуются: урожай хороший. В этом году, в отличие от прошлой осени, картошка, капуста, морковь, свекла – крупные, красивые. Но все-таки есть одно «но»: из-за жаркой погоды и отсутствия дождей клубни уродились большие, а под веткой их мало. Так что по итогу результат может оказаться таким же, как и в прошлом году – когда была мелочь, но зато много.

Впрочем, по прогнозам ярославского правительства, этот год все-таки должен дать фору предыдущему.

- Ожидается, что урожай будет выше, - сообщил заместитель директора департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Сергей Камышенцев. - Ярославская область сейчас занимает второе место по урожайности овощей открытого грунта и пятое по урожаю картофеля в ЦФО. На сегодняшний день урожайность картофеля составляет 266 центнеров на один гектар. Это на 100 центнеров больше к уровню прошлого года, овощей убрано порядка 305 центнеров с одного гектара.

Впрочем, окончательные итоги сельскохозяйственного года, как правило, подводят в октябре. Тогда и будут более точные данные. Но уже сейчас понятно, что совсем без картофеля и овощей мы не останемся. Или не мы?

Попадет ли урожай на стол ярославцев?

Второй важный вопрос, который возникает, когда речь заходит о сборе урожая, - кому все это богатство достанется. В ярославских хозяйствах утверждают: то, что выращено у нас – лучше привозного. Особенно, если сравнивать ярославские продукты с заграничными, ведь контроль над местной продукцией осуществляется на протяжении всего периода ее созревания. Любой надзорный орган может в любое время прийти и сделать необходимый замер. Кроме того, путь родных овощей с поля до стола короче, а значит, они всегда свежее. Понятно, что речь идет, не о перцах и помидорах, для выращивания которых наш климат не совсем подходит. Но картофель, морковь, свекла, капуста – традиционно наши продукты. В правительстве уверяют, что 70% выращенного урожая данных культур обычно остается в Ярославской области и этого хватает, чтобы полностью обеспечить потребности региона.

- Продукция из фермерских и личных подсобных хозяйств поступает в магазины «Потребкооперация». Таких торговых точек у нас в области уже около 700. Также ярославская продукция есть на рынках, ярмарках. Многие производители открывают свои фирменные магазины. Местную продукцию использует предприятие «Соцпитание», которое обеспечивает продуктами детские сады, школы, больницы и другие учреждения соцсферы Ярославля и области, - рассказала заместитель директора департамента АПК и потребительского рынка Валентина Шишина.

Правда, в областном центре многие не согласятся с тем, что у нас обилие ярославских овощей. Конечно, на рынках есть продукция из Ярославской области. Но при этом много картошки из Костромы, Астрахани и даже Азербайджана. А в федеральных торговых сетях - в основном овощи из Подмосковья. В департаменте агропромышленного комплекса говорят, что местные производители налаживают связи с «Глобусом» и «Магнитом», есть потенциальная возможность зайти в «Пятерочки» в связи со строительством в регионе распределительного центра.

Правда, наши производители признаются, что не всегда сами заинтересованы заключать договоры с сетями.

- Как правило, федеральные торговые сети предлагают очень низкую цену закупки. Нам это не выгодно. Поэтому мы пришли к тому, что часть продукции продаем в своем магазине, а часть отправляем на юг. Там урожай собирают в июне-июле и быстро распродают по регионам, так как ранние сорта плохо хранятся. А для хранения закупают картофель у нас, - рассказал председатель СПК «Красное» Ярославского района Сергей Кадацкий.

В общем, получается, что, если жители Ярославля хотят есть местные овощи, то им самим придется выходить на производителя с его магазином или лавкой, либо ждать очередной ярмарки.

Что будет с ценами?

Так как урожай в этом году неплохой, то, по логике, должны снизиться и цены на продукцию. Сейчас они, действительно, не велики: картошка – от 10 рублей, капуста, морковь, свекла – от 16 рублей. Но при этом, если судить по данным «Ярославльстата» нынешняя стоимость все равно выше, чем год назад. Цифр на сентябрь пока нет, а вот в августе средняя цена килограмма картофеля обозначена как 25,84 рубля (почти на 6% больше, чем год назад), капусты – 21,58 рубля (рост - 14%).

- На рост цен влияет то, что увеличилась себестоимость удобрений, топлива, оборудования и запчастей, коммунальных услуг. Например, если в прошлом году солярка стоила 35 тысяч рублей за тонну, то в этом году – уже 50 тысяч, запчасти для техники, которые мы закупаем за евро, также подорожали почти в два раза, - поясняют сельхозники.

Поэтому цены на овощи в этом году уже вряд ли опустятся ниже сегодняшних. Наоборот, к зиме традиционно их стоимость опять пойдет в рост, так как запасы будут сокращаться, а расходы на хранение у производителей – увеличиваться. На сколько поднимется цена, пока не ясно.

- Резких скачков мы не прогнозируем. По крайней мере сейчас предпосылок для этого нет, - прокомментировала Валентина Шишина.

Поэтому, если у вас есть, где хранить овощи, лучше купить их сейчас, чтобы не переплачивать зимой.

НА ЗАМЕТКУ

Как хранить картофель в городской квартире

Сергей Семенов, ярославский дачник со стажем:

Оптимальная температура для хранения картофеля - 3-4 градуса. Этим условиям может соответствовать коридор в подъезде или балкон. В коридоре лучше всего держать картофель в деревянном ящике. Но если температура будет выше необходимой, то уже через 1-3 месяца клубни могут начать прорастать. На балконе прохладнее, но тут, наоборот, главное – не заморозить. Если на балконе, температура ниже 3-5 градусов, то ящик для хранения обязательно утеплить.