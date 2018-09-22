В Угличе «Мерседес» с московскими туристами на огромной скорости влетел в здание музея быта

СЕГОДНЯ 22:29 2018-09-22T22:34:54+03:00

47-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, его жена и дочь отделались легкими травмами

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Сегодня, 22 сентября, около 15 часов в Угличе произошла страшная авария. «Мерседес Е200» на полной скорости влетел в здание музея быта. В иномарке находилась супружеская пара из Москвы и их 12-летняя дочь. По предварительной информации, водителю резко стало плохо, он потерял управление и врезался в здание. По словам очевидцев, у мужчины случился приступ эпилепсии.

Свидетели сообщают, что машина ударилась о бордюр и взлетела в воздух. У здания музея повреждена крыша и фасад дома. В момент ДТП внутри находилась группа из 34 человек. К счастью, никто из посетителей не пострадал.

На месте аварии работали спасатели и медики. 47-летнего водителя в тяжелом состоянии доставили в Угличскую ЦРБ. Женщину и ребенка доставили в больницу с травмами.

Фото: Подслушано Углич / vk.com

Сразу же после ЧП на Успенскую площадь, где расположено здание музея, приехал глава Угличского муниципального района Анатолий Курицин и сотрудники местной организации.

– Здание для нас очень дорого, Музей городского быта – один из интереснейших объектов в городе, - отметил Анатолий Курицин. – Но самое главное, что все живы!

Здание музея восстановят за десять дней. Чиновник так же выразил надежду, что у водителя и его семьи все будет хорошо.