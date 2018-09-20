Мощи Святого Спиридона в Ярославле: Бог терпел и нам велел

СЕГОДНЯ 18:34 2018-09-20T18:45:25+03:00

Верующие стояли в очереди по четыре часа, чтобы прикоснуться к мощам Фото: Роман Рыжиков

Изменить размер текста: A A

- Я с вами на брудершафт не пил, что бы вы ко мне на «ты», – оборвал полицейский напирающего на него мужчину средних лет.

В ответ огромная толпа возмущенно загудела. Тысячи человек пришли в четверг приложиться к мощам Спиридона, но уперлись в рамку металлоискателя на входе. Обстановка перед Успенским собором накалялась до предела.

Мощи святителя почитает весь православный мир. Постоянным местом их пребывания является греческий остров Корфу. Реликвия прибыла в Россию на считанные недели. Деснице святителя уже провезли по 10 регионам. Ярославль стал предпоследним в списке. Мощи доставили к 10 часам утра в Успенский собор. Пробыли они здесь до 8 утра пятницы. Чтобы как можно больше верующих имели возможность прикоснуться к святыне, храм даже не стали закрывать на ночь. Желающих, действительно, оказалось море. Очередь длинной в 300 метров растянулась от храма до стадиона «Спартаковец».

Люди срывали агрессию на полицейских, даже когда те пропускали женщин с детьми или инвалидовФото: Роман Рыжиков

- Мы стоим уже четыре часа, - пожаловалась нам молодая девушка из толпы. – И вот только сейчас оказались у рамки. А внутрь почему-то не пускают.

Нервы у некоторых явно не выдерживали, и весь негатив выплескивался на стражей порядка.

- Существует определенный протокол, по которому мы пропускаем. Это для вашего же блага. Чтобы не было давки или, не дай бог, каких происшествий, - внезапно перекрестился сам полицейский.

Но большинство верующих, как и положено православным, проявляли стойкость и терпение.

- Бог терпел и нам велел! – поддерживали друг друга в очереди бабули. Некоторые из них жаловались на самочувствие, поглядывая на припаркованную в стороне скорую помощь, но все-таки продолжая стоять.. Те, кто взял с собой перекусить, располагались на газоне вдоль аллеи. Остальные коротали время, как могли: кто-то читал молитвы, кто-то беседовал друг с другом, то и дело протягивая руки, чтобы подать милостыню страждущим.

Кто-то давал мелочь, а кто-то даже тысячные купюрыФото: Роман Рыжиков

Вокруг очереди вились тучи попрошаек: на костылях, с фотографиями и табличками, причитали и просили денег ради Христа, стыдливо отворачивая лица завидев камеру.

- Я всех этих артистов видел уже столько раз, что устал с ними бороться, - театрально вздохнул мужчина в рясе, представившийся нам отцом Вениамином.

Он сообщил, что приехал из Украины по чьему-то благословению приложиться к мощам и «собрать немножко денег для своего храма». И был уверен, что все «юродивые» - подставные. Правда, статус самого Вениамина тоже оказался сомнительным: в Ярославской епархии отметили, что не знают ни о каком «благословении».

- Любые крупные паломничества собирают в том числе и большое количество шарлатанов, к сожалению, - отметил пресс-секретарь Ярославской епархии отец Александр Сатомский. – Люди, выдающие себя за больных, нуждающихся и не являющиеся таковыми, совершают тягчайший грех, паразитируя на идеи помощи, любви и милосердия. Деньги, которые люди отдают этим попрошайкам не доходят до тех, кому действительно нужна помощь.

На то, чтобы прикоснуться к мощам, у верующих было не больше 10 секундФото: Роман Рыжиков

Между тем, в храме уличная суета сменялась смиренной тишиной. Волонтеры направляли прихожан, а «дежуривший» у мощей батюшка подсказывал людям, что делать. У святыни каждый человек задерживался всего секунд на 10. Но этого хватало, чтобы из храма люди, только что хмурившиеся в очереди, выходили с улыбкой и спокойствием. Здесь их встречали знакомые, а тех, кто приехал из других городов и областей – кураторы. За первые шесть часов пребывания святыни в Ярославле, собор посетили более шести тысяч человек.

- Безусловно, время пребывания святыни в Ярославле чрезвычайно ограничено, - прокомментировал отец Александр Сатомский. – Однако, святой есть не более, чем ходатай. Нужно не забывать, что всяческая помощь подается через Христа. Труд человека, который едет из другого города, стоит многочасовую очередь, чтобы приложиться к мощам – есть ничто иное, как акт почитания, признательности и любви. Но, если у человека не получается этого осуществить, искренняя домашняя молитва не менее важна!

Далее мощи отправятся в Москву, где пробудут до 15 октября.

Едва ли хватит суток, чтобы святыню могли посетить все желающиеФото: Роман Рыжиков

СПРАВКА «КП»

Святитель Спиридон Тримифунтский жил в III веке. Родился на Кипре, уже будучи взрослым мужчиной посвятил себя служению богу, был избран епископом города Тримифунта. Он отличался милосердием, добротой, всегда старался помочь нуждающимся. Сохранились сказания о чудесах, которые сотворил святитель своими молитвами. Верующие обращяются с молитвами к Спиридону Тримифунтскому при материальных нуждах, при поисках работы, при проблемах с жильем.