ЦБ отозвал лицензию у «Аксонбанка»: что делать ярославским вкладчикам

СЕГОДНЯ 13:45 2018-09-18T13:54:20+03:00

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Банк России отозвал лицензию у костромского «Аксонбанка» и ввел там временную администрацию. Соответствующий приказ вступил в силу 17 сентября. Среди пострадавших сотни ярославцев – в городе работало четыре отделения банка.

Выяснилось, что «Аксонбанк» в основном финансировал компании, связанные с бизнесом его же собственника. По информации пресс-службы Банка России, 80% кредитного портфеля банка – ссуды этим фирмам.

- Фактически единственным источником фондирования указанных вложений кредитной организации являлись привлеченные от населения денежные средства, - говорится в пресс-релизе ЦБ. – Надлежащая оценка выявила основания для банкротства. При этом собственник в сложившейся ситуации самоустранился от решения возникших проблем и и заявил об отсутствии намерений предпринимать действенные меры по нормализации его деятельности.

За последний год «Аксонбанку» дважды ограничивали возможность привлекать деньги населения, а один раз и вовсе запретили - недвусмысленный намек клиентам о проблемах в организации. К счастью, вклады в банке были застрахованы. А соответственно, обманутые клиенты смогут вернуть хотя бы часть вложенных средств.

- Выплаты начнутся не позднее 1 октября, - пообещали в федеральном «Агентстве по страхованию вкладов». – Для выплат компенсаций по вкладам будут использоваться банки-агенты. Они также будут принимать заявления по выплате средств. Их выберут на конкурсной основе не позднее 21 сентября.

На первом этапе вкладчикам вернут не более предусмотренных законом 1 миллиона 400 тысяч рублей. По валютным счетам страховое возмещение будет рассчитано в рублях по курсу Банка России на 17 сентября. Решение о компенсировании сумм сверх этой цифры будет приниматься в ходе ликвидации банка, если на то найдутся средства. Информацию о том, где, когда и как заполнять заявления на возврат денег, обещают озвучить позжеопубликована позже.

Напомним, в конце прошлого года лицензию отобрали у банка ВВБ, среди клиентов которого было много ярославцев. Более того, на счетах проблемной организации зависли коммунальные платежи ТСЖ и ЖСК.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

Горячая линия «Аксонбанка» - 8 (800) 100-15-00;

Горячая линия «Агентства по страхованию вкладов» - 8 800 200-08-05.