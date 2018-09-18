2018-09-18T10:41:04+03:00
Экономика

ПАО «ТНС энерго Ярославль» вручило победителям конкурса «Наш теплый дом-2018» грамоты и подарки

Ребята создавали рисунки, плакаты, объемные аппликации и макеты. На рассмотрение жюри было представлено около 1000 работ
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Фото: ПАО "ТНС Энерго Ярославль"Фото: ПАО "ТНС Энерго Ярославль"
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В субботу 15 сентября в Ярославле подвели итоги ежегодного конкурса «Наш теплый дом», который проводится в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. В конкурсе приняли участие представители нескольких регионов России. Ребята создавали рисунки, плакаты, объемные аппликации и макеты. На рассмотрение жюри было представлено около 1000 работ. По сложившейся доброй традиции ярославский ТЮЗ имени В.С. Розова встретил лучших юных творцов в своих стенах. ПАО «ТНС энерго Ярославль» наградило самых младших участников конкурса, среди которых были воспитанники детских садов и учащиеся первых классов. Детям вручили яркие рюкзаки, наборы для физических опытов и создания объемных оригами. Первый заместитель генерального директора ПАО «ТНС энерго Ярославль» Олег Смирнов поблагодарил всех участников конкурса и пожелал творить, фантазировать воплощать свои идеи в жизнь.

Фото: ПАО "ТНС Энерго Ярославль"

Фото: ПАО "ТНС Энерго Ярославль"

Кроме того, в этот же день в одном из торгово-развлекательных центров Ярославля прошла акция, также приуроченная к фестивалю #ВместеЯрче. Для детей были организованы интересные мастер-классы на тему бережного отношения к природным ресурсам, а взрослые могли узнать новую полезную информацию об энергоэффективности. Все желающие могли сделать фотографию или селфи с логотипом #ВместеЯрче и обменять свои старые лампы накаливания на новые энергосберегающие.

Фото: ПАО "ТНС Энерго Ярославль"

Фото: ПАО "ТНС Энерго Ярославль"

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