Вместе мы сможем сделать нашу жизнь ЯРЧЕ

СЕГОДНЯ 10:14 2018-09-18T10:24:53+03:00

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Компания не первый год выступает надежным партнером департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области и организатором конкурса «Наш теплый дом». На церемонии награждения победителей этого конкурса, которое прошло в ТЮЗе, выступил директор по стратегическому развитию ТГК-2 Андрей Лукашов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Директор по стратегическому развитию ТГК-2 Андрей ЛУКАШОВ:

- От имени всего коллектива ТГК-2, предприятия, которое обеспечивает область не только электроэнергией, но и теплом, поздравляю и желаю новых побед, конкурсов, приятных событий в вашей жизни. Конкурс - это всегда развитие, это победа, то, что нужно каждому человеку, обществу, каждой стране. Именно такие конкурсы наглядно демонстрируют одну простую истину: чем меньше мы тратим средств на ресурсы, чем более экономно к ним относимся, тем больше остается возможностей на развитие, на учёбу, на отдых, а именно на то, что нам приносит радость.

По словам Андрея Лукашова, участие в подобных проектах очень полезно и для ребят, и для взрослых, и для педагогов, которые поддерживают активность своих воспитанников, помогают им развиваться и двигаться вперед.