В Ярославской области на съемках сериала «СМЕРШ» погиб актер Валерий Шувалов

СЕГОДНЯ 15:32 2018-09-17T17:14:14+03:00

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В Тутаеве Ярославской области на съемках сериала «СМЕРШ» погиб 51 актер массовки Валерий Шувалов. Трагедия произошла в пятницу, 14 сентября.

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Ярославской области, происшествие случилось во время репетиции сцены массовой драки. Шувалова кто-то сильно ударил в висок.

- После удара в постановочной драке мужчине стало плохо, его доставили в больницу, где он и скончался, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Ярославской облсти.

Сейчас следователи ищут того, кто ударил погибшего. Уже допросили участников съемочной группы и актера Алексея Макарова, который в многосерийной ленте исполняет главную роль. Режиссер картины - известный актер и продюсер Олег Фомин. «СМЕРШ» снимали не только в Тутаеве, но и в Ярославле и Рыбинске. По сюжету сериала бойцы контрразведки борются с военными преступниками в годы Великой Отечественной войны.

Погибший мужчина жил в Тутаеве, многие местные его хорошо знали.

- Добрейшей души человек. Он играл ведущие роли во всех тутаевских театрах, ходил с фотоаппаратом и снимал все праздники. Он всю свою жизнь отдал культуре Тутаевского район, - написали о погибшем актере коллеги по тутаевскому народному театру «Левый берег».

При этом друзья и знакомые скончавшегося артиста в настоящий момент отказываются от каких-либо комментариев о произошедшей трагедии. Сейчас объявлен сбор средств на похороны Валерия Шувалова. Прощание с ним пройдет 18 сентября с 11 до 12 часов в городском ритуальном зале.

«КП-Ярославль» приносит соболезнования родным и близким погибшего.