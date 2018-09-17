В ДТП с туристическим автобусом в Краснодарском крае пострадали 22 ярославца

СЕГОДНЯ 10:34 2018-09-17T10:50:40+03:00

В ДТП с туристическим автобусом на Кубани пострадало 22 человека. Фото: УМВД России по Краснодарскому краю.

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22 человека из Ярославской области пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Краснодарском крае. Авария произошла в 23.30 в ночь на 17 сентября в Ленинградском районе на маршруте Анапа-Ярославль - на автодороге Стародеревянковская – Ленинградская – Кисляковская.

- Автобус Neoplan следовал из Архипово-Осиповки в Ярославль. В момент ДТП в нем находилось 40 человек, включая двух водителей и владельца автобуса. Все – жители Ярославской области, - сообщили в МЧС по Ярославской области.

Водитель автобуса не справился с управлением на Т-образном перекрестке и съехал в кювет. Там автобус еще и врезался в дерево. При этом сообщается, что шофер был трезв и не спал за рулем. В качестве одной из главных версий причин ДТП называется то, что шофер из-за темноты и плохих погодных условий не замети поворот.

Среди пострадавших и два водителя. Фото: УМВД России по Ярославской области.

В результате 16 человек получили легкие травмы. Сейчас все они находятся в центральной районной больнице Ленинградского района, 6 человек с травмами средней тяжести доставлены в больницу станицы Павловской. Как сообщает полиция Кубани, среди пострадавших есть один ребенок, а также оба водителя. Остальные 18 человек временно разместили в туристическом комплексе «Казачье подворье» в станице Ленинградской.

- В настоящее время с перевозчиком решается вопрос о дальнейшей транспортировке оставшихся пассажиров к пункту назначения. Для оказания психологической помощи пострадавшим направлен психолог МЧС России, - говорят в МЧС Кубани.

МЧС по Ярославской области также держит ситуацию на контроле. В ведомстве добавили, что необходимости выезжать на место ДТП специалистам из Ярославля пока нет.

Напомним, в минувшие выходные в Ярославской области произошло жуткое ДТП, в котором погибли пять человек.