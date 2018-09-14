2018-09-14T17:24:11+03:00
Звезды

Побродим тропинками Шаляпина и Коровина, попробуем тоболки и послушаем солиста Большого театра: в Ярославской области пройдет фестиваль «Искусство жить #наДаче»

Подробная программа мероприятия в нашем материале
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
фестиваль «Искусство жить #наДаче» пройдет 15 сентября. Фото предоставлено организаторами фестиваля.фестиваль «Искусство жить #наДаче» пройдет 15 сентября. Фото предоставлено организаторами фестиваля.
Изменить размер текста:

В субботу, 15 сентября, в Ярославской области впервые пройдет фестиваль «Искусство жить #наДаче». Событие посвящено 145-летию Федора Шаляпина. Любимая дача великого русского певца находилась в Ратухино (сейчас это Ростовский район). Участок земли Федор Иванович купил у своего друга – художника, первого русского импрессиониста Константина Коровина. Довольно часто приятели бывали в гостях друг у друга, гуляли по живописным окрестностям Ратухино. Между их домами пролегала лесная тропа протяженностью в 1,5 км. Кроме того, в гостях у Шаляпина и Коровина бывали и другие знаменитости - Горький, Серов, Рахманинов. К сожалению, дом Шаляпина разрушили во второй половине XX века. Даче Коровина повезло больше - в 2015 году ее возрождением занялась группа энтузиастов. Сейчас здесь находится муниципальный музей.

Участники праздника смогут пройтись по тем же тропинкам, по которым когда-то гуляли Шаляпин и Коровин. Фото предоставлено организаторами фестиваля.

Участники праздника смогут пройтись по тем же тропинкам, по которым когда-то гуляли Шаляпин и Коровин. Фото предоставлено организаторами фестиваля.

Фестиваль «Искусство жить #наДаче» организует Фонд содействия сохранению культурного наследия имени К.А. Коровина и Союз городов Золотого кольца. Поддержку в проведении праздника оказал ярославский ТРК «Альтаир».

На фестиваль всех желающих ждут с 12.30 до 18.00.

На фестиваль всех желающих ждут с 12.30 до 18.00.

НА ЗАМЕТКУ

Программа фестиваля:

12.00 – 15.30 Большой Коровинский пленэр

12.30 - Историческая реконструкция «Приезд Шаляпина в гости к Коровину в 1903 году» (площадь перед ж/д станицей Итларь)

13.30 - Продолжение исторической реконструкции «Мечты о Шаляпинке» (территория санатория «Итларь»)

14.30 Торжественное открытие оборудованной тропы между дачами Шаляпина и Коровина, прогулка

15.00 Сельская ярмарка (продукция местных товаропроизводителей). Презентация ярославских тоболок (ватрушек с творогом), созданных по воспоминаниям дочери Шаляпина Ирины (д. Охотино).

16.00 Концерт солиста Большого театра Андрея Григорьева (д. Охотино)

16.45 Награждение победителей Большого Коровинского пленэра (д. Охотино)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Иван Охлобыстин: Чтобы в стране наступил спад рождаемости, надо снять «Эммануэль-4» со мной в главной роли
Популярный актер и писатель рассказал «Комсомолке» о воспитании детей и патриотизма, ответственности художника перед зрителем и рецепте счастливой семейной жизни
Галкин говорил Задорнову: «Михаил Николаевич, все ваши теории насчет русского языка - полный бред!»
В издательстве «Эксмо» вышла книга Сергея Дроботенко «Михаил Задорнов. Шеф, гуру, незвезда…» В ней артист разговорного жанра рассказал о своих встречах со старшим коллегой
Новости 24
В МЧС сообщили о надвигающихся на Ярославскую область заморозках
Школьника, попавшего в страшную аварию, прооперируют раньше срока
Робин Гуд, ты ли это? Под стенами ярославской колонии поймали лучника с героином
В бассейне «Шинник» сработала пожарная сигнализация: что произошло
В Ярославле в пятый раз стартовал международный фестиваль народных хоров и ансамблей
Под Ярославлем женщина из ревности избила приятеля и воткнула ему вилку в руку
Во время Всероссийского фестиваля энергосбережения ярославские энергетики проведут акцию
В Ярославле мошенница украла у продавца магазина пять тысяч рублей
Ремонт улицы Блюхера в Ярославле обещают закончить к 10 октября
В Рыбинске нашли мертвым пропавшего накануне мужчину
Из ярославского военного госпиталя выселяют столовую
В Ярославле «десятка» влетела в пассажирский автобус. Пострадало пять человек
В Ярославле из-за футбола перекроют центр и запретят парковаться
В Ярославле грабителя поймала полицейская собака
В мэрии Ярославля объяснили, зачем ремонтируют Московский проспект в час пик
Зачем мэр Ярославля Владимир Слепцов улетел в Германию
На Пятерке в Ярославле под колесами иномарки пострадала девятилетняя девочка
Московский проспект встал в огромную пробку из-за ремонта дорог в час-пик
Заместитель мэра Ярославля - блогеру Варламову: «В колхозных клумбах люди видят красоту»
В Ярославле стартовала международная конференция, посвященная сосудистой хирургии
Три ярославских красавицы поборются за место в финале в одном из крупнейших конкурсов красоты
Заместитель мэра Ярославля: «Предпосылок для ухода Слепцова нет»
Мэрия намерена включить в кадровый резерв тех, кто критикует ее работу