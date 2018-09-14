Побродим тропинками Шаляпина и Коровина, попробуем тоболки и послушаем солиста Большого театра: в Ярославской области пройдет фестиваль «Искусство жить #наДаче»
В субботу, 15 сентября, в Ярославской области впервые пройдет фестиваль «Искусство жить #наДаче». Событие посвящено 145-летию Федора Шаляпина. Любимая дача великого русского певца находилась в Ратухино (сейчас это Ростовский район). Участок земли Федор Иванович купил у своего друга – художника, первого русского импрессиониста Константина Коровина. Довольно часто приятели бывали в гостях друг у друга, гуляли по живописным окрестностям Ратухино. Между их домами пролегала лесная тропа протяженностью в 1,5 км. Кроме того, в гостях у Шаляпина и Коровина бывали и другие знаменитости - Горький, Серов, Рахманинов. К сожалению, дом Шаляпина разрушили во второй половине XX века. Даче Коровина повезло больше - в 2015 году ее возрождением занялась группа энтузиастов. Сейчас здесь находится муниципальный музей.
Участники праздника смогут пройтись по тем же тропинкам, по которым когда-то гуляли Шаляпин и Коровин. Фото предоставлено организаторами фестиваля.
Фестиваль «Искусство жить #наДаче» организует Фонд содействия сохранению культурного наследия имени К.А. Коровина и Союз городов Золотого кольца. Поддержку в проведении праздника оказал ярославский ТРК «Альтаир».
На фестиваль всех желающих ждут с 12.30 до 18.00.
НА ЗАМЕТКУ
Программа фестиваля:
12.00 – 15.30 Большой Коровинский пленэр
12.30 - Историческая реконструкция «Приезд Шаляпина в гости к Коровину в 1903 году» (площадь перед ж/д станицей Итларь)
13.30 - Продолжение исторической реконструкции «Мечты о Шаляпинке» (территория санатория «Итларь»)
14.30 Торжественное открытие оборудованной тропы между дачами Шаляпина и Коровина, прогулка
15.00 Сельская ярмарка (продукция местных товаропроизводителей). Презентация ярославских тоболок (ватрушек с творогом), созданных по воспоминаниям дочери Шаляпина Ирины (д. Охотино).
16.00 Концерт солиста Большого театра Андрея Григорьева (д. Охотино)
16.45 Награждение победителей Большого Коровинского пленэра (д. Охотино)