КПРФ: «Эта избирательная кампания была чистой только с точки зрения избирателей»

СЕГОДНЯ 11:09 2018-09-13T11:19:40+03:00

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В региональном отделении КПРФ 12 сентября подвели итоги выборов в Ярославскую областную Думу. По мнению представителей партии, избирательная кампания и сами выборы были тихими и спокойными только с точки зрения избирателей.

- Партия власти всячески мешала нам работать на этих выборах, - считает лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев. – Я не говорю про многочисленные суды, которые устраивали против наших кандидатов. Они боролись с нами при помощи грязных политтехнологий. В результате «Коммунисты России» получили место в областной думе.

По мнению Александра Воробьева, эта партия должна была оттянуть голоса у КПРФ. Что в итоге и наблюдается. На этих выборах в областную думу, как и на прошлых, «Коммунисты России» получили после жеребьевки вторую позицию в бюллетенях. Воробьев считает, что из-за этого невнимательные избиратели ставили галочку напротив них, думая, что это КПРФ, которая шла ниже - под пятым номером.

- Наши наблюдатели разговаривали с избирателями, - продолжает Воробьев. – Все они отвечали – мы за коммунистов! И галочку ставили не за нас, а за №2 в бюллетене. В конечном счете, эти шесть процентов, которые получили «Коммунисты России», могли быть у нас – тогда мандатов по спискам у нас было бы не семь, а девять.

При этом КПРФ может лишиться еще трех мандатов – из тех семи, что они выиграли. Избирательная комиссия может их забрать, потому что три кандидата выиграли как по спискам партии, так и по одномандатным округам. То, как передаются мандаты по спискам партии, описано в Законе о выборах Ярославской области – крайне запутанно и сложно. Сами члены партии не знают, чего им ждать.

- Как бы то ни было, мы будем бороться за каждый мандат, заработанный потом и кровью, - сказал Александр Воробьев. - Результат, который мы получили на выборах, дает нам заряд для продолжения борьбы.

В свою очередь, представитель КПРФ Эльхан Мардалиев не считает высокие результаты на выборах победой.

- Оценивая выборы, хочу сказать, что их нельзя назвать ни честными, ни открытыми. , - сказал он. – Количество мандатов у КПРФ увеличилось, но это лишь немного сместило баланс сил в Ярославской области. Мы стремимся к большему.

По мнению политика, прошедшие выборы не отражают реальное мнение населения.

- Я не встречал ни одного человека, который бы был доволен жизнью, который не высказывал претензий к ситуации в экономике и социальной сфере, - продолжил Эльхан Мардалиев. - И три четверти не пришедших на выборы жителей тому лишнее доказательство. Люди хотят перемен, но не приходят на выборы, не выражают своего мнения. Призываем всех проявлять свою гражданскую позицию. Ведь это голосование показало, что результаты могут быть иными чем мы предполагаем. Благодарим всех кто пришел за поддержку Ярославского отделения КПРФ. Постараемся оправдать доверие избирателей своей честной работой в Областной думе

P.S. Борьба КПРФ с несправедливыми, по их мнению, решениями власти продолжится и после выборов. 22 сентября в 17.30 они организуют митинг против изменения пенсионного законодательства. Место проведения акции будет озвучено чуть позже.