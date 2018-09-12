Губернатор Костромской области: в сельских школах нужны интернаты

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-12T20:45:22+03:00

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Сегодня об этом губернатор Костромской области Сергей Ситников рассказал в ходе посещения Вохомской средней общеобразовательной школы.

В учреждении районного центра сегодня обучаются 630 ребят, в том числе дети из отдаленных населенных пунктов муниципалитета. Проживание школьников в течение недели в интернате позволит не только обеспечить безопасность детей, исключив ежедневные перевозки, но и организовать их внеучебную занятость.

По поручению губернатора Сергея Ситникова департамент образования и науки Костромской области подготовит в ближайшее время письмо в Министерство просвещения РФ с инициативой поддержки регионов в строительстве пришкольных интернатов.

«Интернаты нужны. Это удобно и безопасно. Они нам требуются, потому что подвоз детей более 20 километров – просто опасен. Сейчас буду обращаться в Министерство просвещения, чтобы для сельских территорий было предусмотрено строительство интернатных комплексов, чтобы дети по понедельникам могли приезжать сюда учиться, быть под контролем. Для детей это ещё и возможность продленных занятий, возможность заниматься в спортзале, кружках и секциях», - отметил Сергей Ситников.