9-летний футболист из Рыбинска попросил у властей стадион

СЕГОДНЯ 19:01 2018-09-11T19:05:59+03:00

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В Сети набирает популярность видеоролик 9-летнего Андрея Тяпунова из Рыбинска, который попросил у властей всех уровней футбольный стадион. Мачишка живет в микрорайоне Слип, там же тренируется в футбольной команде спортивной школы № 6.

- Очень люблю футбол, люблю побеждать, играю на позиции защитника, так как защитник близок нашему духу! - с трогательной серьезностью говорит в камеру Андрей.

Только вот играть в Слипе особо и негде. В ролике мальчик показывает поле у дома - на улице Колышкина, где ребятня любит гонять мяч - для себя.

- Летом мы играем на этом поле, которое косит и обустраивает мой папа с папами моих друзей, - с сожалением рассказывает пацан.

Также он снял на камеру поле, на котором проходят учебные тренировки команды. Оно тоже в плачевном состоянии - все заросло травой. И спортивный зал местного ДК для занятий в зимние месяцы - с обшарпанными стенами.

В спортивном зале - обшарпанные стены. Фото: стопкадр с видео.

- Когда-то поле у нашего дома было хорошей спортивной площадкой, здесь были лавочки, раздевалка. Но уже несколько десятков лет оно находится в запустении. То же самое и с большим полем. Летом мы выкашиваем его середину, чтобы ребята могли тренироваться, - рассказал папа «видеоблогера» Илья Тяпунов.

Вообще у спортивной школы № 6, в которой числится мальчик, есть своя площадка. Но находится она в другом районе города.

- Сын занимается футболом уже третий год. Ездить ему маленькому на другой конец города было не удобно. А у нас в микрорайоне живет тренер из школы. Он и начал заниматься с мальчишками рядом с домом. Сейчас на Слипе тренируется около 40 детей, - рассказал Тяпунов-старший.

Родители пацанов обращались за поддержкой к рыбинским депутатам, к руководству местного предприятия «СЛИП», но пока получили только обещания. Очень надеются, что они окажутся не пустыми. Для надежности решили записать еще и видеообращение к властям города, области и страны. Текст придумывали совместно - взрослые и дети.

- Чтобы вырос хороший человек, он должен учиться и заниматься спортом. А для этого нужны условия. Мы не настаиваем на поддержке. Помогут - хорошо! Нет - значит, продолжим обустраивать своими силами, - говорит отец маленького спортсмена.

Уже известно, что руководство Рыбинска очень оперативно отреагировало на видеообращение Андрея.

- Территорию стадиона в микрорайоне Слип можно было привести в порядок в рамках реализации губернаторской программы «Решаем вместе!». К сожалению, данный объект занял 10-е место и, соответственно, не попал в ближайшие планы проекта. Мы не отказываемся от обязательств и первые заинтересованы в том, чтобы наши дети занимались спортом в достойных условиях. Но все упирается в отсутствие финансирования, - прокомментировал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Рыбинска Игорь Марков.

В городской администрации пообещали, что будут держать вопрос на контроле. Обратят ли внимание на проблему на областном и федеральном уровне - увидим.