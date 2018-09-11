2018-09-11T15:12:18+03:00
Политика

Юлия Миронова попросила областной избирком пересчитать голоса в трех округах

Во всех использовали КОИБы
Александр Клещев
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В соцсетях Юлия Миронова написала, что красный хорош только в аксессуарах. Фото: Юлия Миронова / Facebook.В соцсетях Юлия Миронова написала, что красный хорош только в аксессуарах. Фото: Юлия Миронова / Facebook.
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Депутат ярославского муниципалитета Юлия Миронова попросила пересчитать голоса в трех округах после выборов в Ярославскую областную Думу. Она написала соответствующее заявление в областную избирательную комиссию.

Миронова назвала завышенными результаты выборов на 5, 6 и 9 округах. На всех трех участках стояли КОИБы. В первых двух победили представители КПРФ Эльхан Мардалиев и Александр Воробьев соответственно. По девятому округу в голосовании как самовыдвиженец участвовала сама Юлия Миронова. Напомним, до этого она проиграла в праймериз «Единой России». В итоге в Ленинском районе она набрала всего 285 голосов, заняв седьмое место среди девяти кандидатов. При этом в прошлом году здесь же Миронова участвовала в выборах в ярославский муниципалитет и получила депутатское кресло.

В заявлении Миронова ссылается на то, что она проанализировала ход избирательной кампании на выборы в областную Думу, результаты прошлогодних выборов в муниципалитет и президентских выборов в Ярославле. Кроме того, она учитывает общественные настроения и реальный уровень поддержки инициатив, предлагаемых кандидатами в областную Думу.

Текст заявления. Фото: Юлия Миронова / Facebook.

Текст заявления. Фото: Юлия Миронова / Facebook.

- Для подтверждения легитимности выборов прошу произвести ручной пересчет голосов по этим округам, - говорится в заявлении Юлии Мироновой, текст которого она опубликовала в Фейсбуке.

Напомним, выборы в Ярославскую областную Думу прошли 9 сентября. «Единая Россия» потеряла сразу несколько мандатов, а КПРФ приобрела. В новом составе регионального парламента даже нашлось место для «Коммунистов России».

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