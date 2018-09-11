«Росгосстрах» предлагает ярославцам работать вместе

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-11T12:40:56+03:00

В Ярославле побывал генеральный директор компании «Росгосстрах» Николаус Фрай. В беседе с корреспондентом «КП» он ответил на наши вопросы

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- Как вы оцениваете ситуацию на страховом рынке России и, в частности, в Ярославской области?

- Мы видим результаты развития страхового рынка России в последние 25 лет. За это время страховой сектор стал важным для страны. Но мы также видим и потенциал, особенно если сравнивать ситуацию с другими странами. Напомню, например, что в прошлом и позапрошлом году были очень высокие темпы роста страхования жизни.

Всегда горячая тема, которая волнует и правительство, и граждан, - это ОСАГО. Сложности здесь по-прежнему есть, и на этой неделе новый законопроект на эту тему обсуждается в Госдуме.

Кстати, тема ОСАГО - «горячая» и в Ярославле. Убыточность этого вида страхования здесь высокая: тех премий, что получают страховщики, недостаточно для возмещения убытков по страховым выплатам. В итоге многие страховщики теряют желание работать с ОСАГО.

- Чем обусловлена региональная специфика? Почему в одних субъектах Федерации ОСАГО прибыльно, а в других - убыточно?

- Существует много факторов - протяженность и качество дорог, климат, качество автомобилей и т. д. А еще активность так называемых «автоюристов». Когда они включаются в процесс урегулирования убытков, их размер возрастает с учетом судебных расходов, штрафов, пеней и т.д.

- Какие изменения для водителей могут повлечь нововведения в ОСАГО?

- Это еще не совсем понятно, пока я могу говорить только о тех предложениях Центробанка и Минфина, которые были опубликованы в открытых источниках. Судя по ним, мы шаг за шагом будем двигаться к либерализации тарифов ОСАГО - система учета коэффициентов, стажа и возраста водителей и т. д., станет проще и справедливее, а ценовой коридор будет расширен. Это хорошо, поскольку сейчас механизм тарификации слишком грубый. К примеру, есть водители, которые управляют автомобилем исключительно аккуратно, но для них тариф слишком высокий. А есть случаи, когда на очень хороших условиях ОСАГО получает молодой водитель спортивной машины, совершивший уже несколько ДТП. Такое положение необходимо исправлять.

В беседе с корреспондентом «КП» Николаус Фрай рассказал о различиях в российской и европейской культурах страхования. Фото: Федор ГАНЕННКО

- У «Росгосстраха» были большие убытки от ОСАГО. Удалось ли исправить ситуацию за счет решений, реализованных внутри вашей страховой компании?

- Да, наша убыточность по ОСАГО начала расти со второй половины 2014 года. Пик был зафиксирован во второй половине 2016 года - 180%, то есть 180 рублей выплат на 100 рублей премии. Мы теряли огромные деньги. Спасти ситуацию помогла финансовая поддержка со стороны Центробанка России. Я начал работать в «Росгосстрахе» 1,5 года назад, и мы предприняли шаги, которые оказались эффективными. В частности, мы снизили свою долю рынка с 30% до 10 - 12%, усилили контроль над процессом продаж, начали максимально использовать возможности «натурального возмещения», т. е. ремонта автомашин после ДТП вместо выплаты денег, - это снизило интерес автоюристов. В итоге в этом году ОСАГО для нас вновь стало прибыльным, как и в целом деятельность «Росгосстраха».

- Как культура страхования в России отличается от европейской и как она меняется?

- История страхования - это зеркало развития страны. В СССР была развитая система государственного страхования, но в последние десятилетия все очень поменялось. Новая страховая отрасль начала формироваться лишь 25 лет назад. Хотя есть регионы, в которых, например, культура страхования физических лиц полностью сохранилась с советских времен. Например, доля застрахованных домов в центральной России по-прежнему высока - в отличие от южных регионов страны.

Впрочем, я повторюсь: страховой рынок в России растет, и у него есть потенциал. Если сравнивать со Швейцарией, из которой я приехал, то там работать в нашей отрасли скучновато. А в России - интересно, здесь большие возможности. Поэтому я и здесь.

Кстати, вот вам интересная статистика: в Ярославской области страховых агентов у нас вдвое меньше чем в соседней Ивановской. Мы будем стараться увеличивать их число, привлекать и обучать агентов. Так что я приглашаю ярославцев не только пользоваться услугами «Росгосстраха», но и работать вместе с нами.