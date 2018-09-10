Племянница отравленного в Англии британского шпиона Скрипаля проиграла выборы в Ярославскую областную Думу

СЕГОДНЯ 17:42 2018-09-10T17:42:26+03:00

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Племянница отравленного в Англии британского шпиона Сергея Скрипаля Виктория проиграла выборы в Ярославскую областную Думу. Об этом стало известно после оглашения предварительных результатов голосования.

Виктория Скрипаль шла на выборы по списку партии «Справедливая Россия» во Фрунзенском районе Ярославля. В этом округе партия набрала около шести процентов голосов. Это один из самых низких результатов по Ярославской области. Тем не менее, «СР» получит три мандата в региональном парламенте.

В эфире радио «Комсомольская правда» Виктория Скрипаль говорила, что в случае победы на выборах будет заниматься экологией и пенсионной реформой.

Напомним, Сергея Скрипаля отравили нейропаралитическим газом в британском Солсбери 4 марта. С тех пор ведется расследование – английская сторона считает, что к покушению причастна Россия. Скотланд-Ярд опубликовал фотографии предполагаемых киллеров – двух российских граждан. Виктория Скрипаль пытается связаться с родственниками – однако не может попасть в Соединенное Королевство. Кроме того, в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» племянница отравленного британского шпиона заявила, что в Англии не стали избавляться от жертв покушения лишь благодаря ей