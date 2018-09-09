2018-09-09T20:14:19+03:00
Политика

Общественники: серьезных нарушений на выборах в Яроблдуму не выявлено

Обстановка на участках была спокойная и доброжелательная
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По словам Сергея Березкина, звонков было совсем немного.По словам Сергея Березкина, звонков было совсем немного.
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Члены мониторинговой группы из общественной палаты Ярославской области не зафиксировали серьезных нарушений на прошедших 9 сентября выборах депутатов регионального парламента.

Председатель общественников Сергей Березкин сказал, что обстановка на участках была спокойная и доброжелательная.

— Наши коллеги из муниципальных районов побывали на участках на своих территориях, — сказал Сергей Березкин. — В целом картина выборного дня благоприятная. Мы видим стабильную и спокойную работу. Никаких серьезных нарушений не зафиксировано, и это, конечно, очень радует. Явка колеблется: где-то больше, где-то меньше.

Также общественники заметили, что на этих выборах учли опыт предыдущих голосований. Благодаря этому были грамотно распределены наблюдатели а также учтены те моменты, на которые нужно было обратить внимание.

О том, что выборы прошли без серьезных нарушений говорит и тот факт, что на горячую линию Общественной палаты, на которую можно было позвонить и сообщить о нарушениях, не выявила серьезных нарушений закона.

Кроме того, по словам Сергея Березкина, звонков было совсем немного. В основном — с просьбами разъяснить те или иные процессы по голосованию.

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