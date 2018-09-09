Названы города Ярославской области, где активней все голосуют

СЕГОДНЯ 14:51 2018-09-09T14:50:50+03:00

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В Ярославской области продолжает выбирать депутатов облдумы. Активней всего люди голосуют в Тутаеве, Рыбинске и Переславле, сообщили в ситуационном центре облизбиркома.

По словам председателя облизбиркома Олега Захарова, высокая явка в этих городах обусловлена тем, что кроме областных выборов, выбирают еще и местных депутатов.

В Переславле-Залесском явка уже составила 14,3%. В Тутаеве- 12,69%.

Напомним, что в Ярославской области открыло 852 избирательных участка. Около 250 из них оборудованы КОИБами. Их проверили перед открытием участков в восемь часов утра. Пока что проблем с их работой нет. Явка на десять часов утра не дотягивала до четырех процентов. И это все равно больше, чем на выборах 2013 года. Правда, поменьше, чем на губернаторских практически год назад. Кроме названных городов, большая явка в Даниловском, Любимском и Первомайском районах. Там она доходит фактически до 20 процентов.