2018-09-09T10:10:00+03:00
Политика

За выборами в Ярославской области наблюдают две сотни общественников

Они прошли обучение избирательной комиссии
Поделиться:
За выборами в Ярославской области наблюдают две сотни общественников.За выборами в Ярославской области наблюдают две сотни общественников.
Изменить размер текста:

В Ярославской области выборы 9 сентября контролируют около 200 общественных наблюдателей. Они будут находиться на участках до 20 часов. Все нарушения общественники будут передавать на горячую линию: (4852) 400-920.

– В составе мониторинговой группы – представители региональной и муниципальных общественных палат, руководители и члены общественных организаций и объединений, – сообщил председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин.

По его словам, присутствие независимых наблюдателей на участках повышает открытость и так как они не ангажированы, не имеют общих с кандидатами политических или еще каких-либо интересов.

Общественники являются членами мониторинговой группы при Общественной палате Ярославской области. Перед выборами они прошли обучение избирательной комиссии.

Еще больше материалов по теме: «ВЫБОРЫ: Ярославская область»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Явка на выборы на 10 часов утра составила почти четыре процента
Глава облизбирком Олег Захаров: «Все КОИБы прошли тестирование»
Заработала горячая линия по выборам в Ярославскую областную Думу
«Шиннике» в Армавире не смог обыграть аутсайдера
В Ярославле в честь космонавтов заложили две новые звезды
Смерч, который не смог: в Ярославле на видео сняли необычное природное явление
Экстренное предупреждение: в Ярославской области установлен пятый класс пожароопасности
Владимир Слепцов возглавил рейтинг репутации мэров
Вокзал Ярославль-Главный стал объектом культурного наследия
Ярославль: порно – настоящее, срок – условный
Прокуратура Ярославля требует починить пробитую школьную крышу и разрушенный фасад
Ярославль встал в огромную пробку
В Рыбинске неподалеку от школы сбили 7-летнего мальчика: ребенок в больнице
В Рыбинске участились случаи мошенничества
В сети гуляет видео с несовершеннолетними, которые расклеивают агитки
Ярославцы жалуются на жуткий запах в детском садике. Рядом с ним нашли химические отходы
В Тутаеве из-за мужчины с гранатой эвакуировали целый двор
В Ярославле рабочие обокрали завод почти на полмиллиона рублей
Переехавшему женщину-инвалида в Ярославле пенсионеру вынесли приговор
В Ярославской области полицейский застрелил не пускавшую людей домой злую собаку
Пожар в Рыбинском речном училище
«Ростелеком» просит абонентов быть внимательными!
У ярославской маршрутки №91 появится новая остановка
Мэр Ярославля приказал еженедельно мыть все остановки в городе
Работник банка в Ярославле продал данные о клиентах
Байкеры сами нашли водителя «Мерседеса», который насмерть сбил мотоциклиста в Ярославле
Лучшими блогером и рэпером года стали ярославцы: награду им вручил мэр Москвы