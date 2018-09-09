СЕГОДНЯ 10:03 2018-09-09T10:10:00+03:00

За выборами в Ярославской области наблюдают две сотни общественников.

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В Ярославской области выборы 9 сентября контролируют около 200 общественных наблюдателей. Они будут находиться на участках до 20 часов. Все нарушения общественники будут передавать на горячую линию: (4852) 400-920.

– В составе мониторинговой группы – представители региональной и муниципальных общественных палат, руководители и члены общественных организаций и объединений, – сообщил председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин.

По его словам, присутствие независимых наблюдателей на участках повышает открытость и так как они не ангажированы, не имеют общих с кандидатами политических или еще каких-либо интересов.

Общественники являются членами мониторинговой группы при Общественной палате Ярославской области. Перед выборами они прошли обучение избирательной комиссии.