Как проходят выборы в Ярославскую областную Думу 9 сентября

СЕГОДНЯ 09:18 2018-09-09T09:18:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 9 сентября, проходят выборы в Ярославскую областную Думу седьмого созыва. Кроме того, в некоторых округах по области жители кроме депутатов выбирают глав поселений.

- В восемь утра открылось 852 участка по области, - рассказал глава облизбиркома Олег Захаров. - 26 из них находятся в местах временного пребывания граждан - больницах и СИЗО. Все члены участковых комиссий прошли обучение, в том числе по работе с КОИБами. Мы ждем, что день голосования пройдет в штатном режиме. Подготовка прошла успешно.

КОИБы стоят на 275 участках - в Ярославле, Рыбинске и Переславле - Залесском. 26 находятся в резевре - на случай, если где-то произойдет сбой.

- На всех комплексах проведено до открытия избирательных участков, - приводит слова Олега Захарова пресс-служба областного правительства. - Оно проводится путем ввода бюллетеней в машины в присутствии членов комиссий. После проверки результаты на каждом комплексе обнуляются.

В Ярославской области будут работать около двухсот общественных наблюдателей. По словам председателя Общественной палаты Ярославской области Сергея Березкина, присутствие независимых наблюдателей на участках повышает открытость и легитимность избирательного процесса.

- Они не ангажированы, не объединены с кандидатами политическими или еще какими-то партийными интересами, - сказал Березкин.

Мы будем следить за ходом дня голосования.