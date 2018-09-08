Памятник подвигу блокадников Ленинграда появится в Дзержинском районе Ярославля

СЕГОДНЯ 11:21 2018-09-08T11:25:55+03:00

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В Дзержинском районе установят памятник блокадникам Ленинграда. С этой инициативой еще много лет назад выступила руководитель ярославской областной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Дзержинского района Нина Лаврова.

- Цель нашей организации - оказание посильной помощи оставшимся в живых блокадникам, патриотическая работа с молодежью, а также сохранение и увековечивание памяти о подвиге советских воинов и жителей блокадного Ленинграда. Девиз «Никто не забыт и ничто не забыто» не должен быть расхожей фразой, - считает Нина Дмитриевна.

В эту субботу, 8 сентября, исполняется 77 лет со дня начала блокады. Ярославская область имеет прямое отношение к тем страшным событиям. Ведь именно сюда вывезли часть людей из осажденного города. Кроме того, в ярославской земле захоронены те ленинградцы, которые погибли от голода, холода и болезней в дороге. Говорят, что их братские могилы есть на Туговой горе, Тверицком, Донском и других кладбищах города.

- В нашем Дзержинском районе тоже находятся захоронения, - рассказала Нина Лаврова. - Они находятся прямо в поле в районе фабрики «Красный перевал» и кладбища в поселке Норское. В 2001 году председателем регионального отделения нашего общества Владимиром Петровичем Дольским на областном совете было озвучено, что в поле покоится 655 погибших. Сколько в Норском, до сих пор не известно. И я как председатель районного отделения вплотную занялась этой темой.

По словам Нины Дмитриевны, идею об установке памятника уже поддержала общественность Дзержинского района и города. Сейчас над реализацией проекта работает целая инициативная группа, которой руководит ярославский художник-скульптор Дмитрий Бортников. В сентябре прошлого года по итогам рабочего совещания в мэрии и согласно заключения департамента архитектуры и земельных отношений было принято предварительное решение о поддержке предложения блокадников. Однако также было отмечено, что вопрос еще требует дополнительной проработки. Сейчас творческий коллектив активно продолжает работать в этом направлении: идут консультации, согласования, оформление необходимых документов. Проект памятника уже утвержден градостроительным советом Ярославля.

- Приятно, что дело сдвинулось с мертвой точки. Мы очень благодарны всем тем, кто поддерживает нас в этом благородном деле! - отметила Нина Дмитриевна.

Памятник должен быть установлен уже в следующем году в парке 30-летия Победы рядом с Ленинградским проспектом, что очень символично.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

314 человек, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда», живет сейчас в Ярославской области. Из них 136 человек - жители Ярославля.

(по данным департамента труда и социальной поддержки населения правительства Ярославской области на 30 августа 2018 года).

ДОСЬЕ «КП-Ярославль»

Блокада Ленинграда (сейчас это город Санкт-Петербург) — военная блокада города немецкими, финскими и испанскими войсками с участием добровольцев из Северной Африки, Европы, Италии в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Официальным днем начала блокады Ленинграда считается 8 сентября 1941 года. К началу блокады в городе не было достаточного для длительной осады продуктов и топлива. Единственным путём сообщения с Ленинградом оставался маршрут через Ладожское озеро. Но он не позволял обеспечить город всем необходимым. Голод, холод, болезни привели к гибели сотен тысяч жителей. Блокада была прорвана в январе 1943 года, но осада Ленинградв врагами продолжалась еще год. Днем полного снятия блокады Ленинграда считается 27 января 1944 года.