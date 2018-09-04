Собеседования с кандидатами в сити-менеджеры Костромы: что утаили претенденты

СЕГОДНЯ 17:24 2018-09-04T17:34:28+03:00

Сегодня в Думе Костромы состоялся очередной этап конкурса на замещение вакантной должности главы администрации города. К собеседованию были допущены только семь из 12 претендентов, подавших документы в комиссию

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Результаты рассмотрения документов от кандидатов в сити-менеджеры озвучил глава города Юрий Журин. Он отметил, что пятеро претендентов допустили ошибки в сведениях о доходах и имуществе. «Многие кандидаты забывали о своём доходе, в несколько раз превышающем декларируемый», - прокомментировал Юрий Журин.

Парадокс, но даже у супружеской пары Гусаровых, которые выдвинули свои кандидатуры на руководящий пост, оказались разные данные о недвижимом имуществе. Супруг указал все верно и прошел в следующий тур, а его жена – Лариса – из гонки выбыла вместе с еще четырьмя кандидатами.

Из-за неоткровенности, либо невнимательности при составлении документов выбыли из конкурса краевед Оксана Ключинская, предпринимательница и любительница фен-шуй Наталья Цветкова, общественник Сергей Тихомиров, агропромышленник Борис Андрианов.

Очный этап – собеседование с остальными кандидатами временами превратился в настоящий спектакль. Здесь кандидаты проявили истинное знание городских проблем и чудеса в подходах к их решению.

Предприниматель Владимир Балыков, выступающий за развитие туризма, на вопрос о проблемах социальной сферы Заволжья заговорил о Фабричном районе и вопросах вывоза мусора и снега.

Сотрудник завода автокомпонентов Алексей Громов при назначении на должность сити-менеджера заявил, что намерен делать работу городских властей более прозрачной.... за счет перехода на круглосуточный режим работы сайта администрации города.

А Сергей Гусаров на собеседовании и вовсе обратился за решением городских проблем к каналу «Дискавери». «Я посмотрел по каналу «Дискавери» программу про французский город, который находится на побережье Адриатического… нет, простите, Атлантического океана. Мэр этого города придумал блестящую вещь: строительство скоростной дороги из Парижа в этот город. В итоге они получили приток инвесторов, для которых стоимость аренды в городе стала в разы дешевле», - озвучил часть своей программы Сергей Гусаров.

Некоторые вопросы, казалось бы, простые, вводили кандидатов в настоящий ступор. Кандидат Олег Пащенин без труда сообщил о том, что имеет судимости и все они погашены. А вот про антитеррористическую защищенность города намерен узнать только после вступления в должность. «В городе есть службы спасения, и им нужно содействовать. Это же наверно будет в должностных обязанностях», - ответил Олег Пащенин.

Не нашлось разумного объяснения и у кандидата Владимира Бутылкина, почему он, являясь депутатом городской Думы, не старается выстраивать работу с инвесторами и по наполнению бюджета, о которых он заявил в программном выступлении.

Его коллега по городской Думе Евгений Ступин сразу заявил о своем опыте в ЖКХ, экспертной и политической деятельности. Уточнил, что в работе главой администрации ему поможет и защищенная диссертация на тему оборота недвижимости.

Всех подробнее и основательнее на вопросах решения городских проблем остановился заместитель губернатора Алексей Смирнов. Управленец со стажем посвятил свое выступление, пожалуй, каждой сфере городской жизни – от благоустройства до участия в госпрограммах и сотрудничества с вышестоящими органами власти.

«Сейчас на уровне области прорабатывается вопрос привлечения средств федерального бюджета на ремонт дорог в населенных пунктах, входящих в костромскую агломерацию. В том числе, в город Кострома. Город должен быть готов к грамотному и профессиональному использованию этих средств, проведению большего, чем в прошлые годы объемов работ», - рассказал на собеседовании Алексей Смирнов.

Замгубернатора по итогам комиссионной оценки набрал самое высокое количество баллов – 45. Самую низкую оценку – 11 баллов – получил предприниматель Владимир Балыков.

Как отметил глава города Юрий Журин, полученные кандидатами баллы носят рекомендательный характер. Окончательное решение о выборе кандидата на должность сити-менеджера Костромы примут городские депутаты. Ожидается, что уже завтра