Жителям Заволжского района Ярославля пришлось самостоятельно ремонтировать ямы у домов

СЕГОДНЯ 19:21 2018-09-03T19:58:47+03:00

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На улице Заливной в Тверицах - яма на яме. Местные, кто на машинах, говорят, что ездят по барханам. Впрочем сейчас то тут, то там выбоины засыпаны асфальтовой крошкой. Где-то закрыты целые участки дорог. Пенсионерки из окрестных домов говорят, что таскали ее сами - камазы вывалили крошку на обочины у каждого переулка и уехали. Произошло это в конце августа.

- Кто-то трактор нанимал, кто-то сам - граблями и лопатами. Это очень хорошо, что нам крошку вообще привозят - в других районах и того нет. Но ведь тяжело самим все это раскидывать. У кого-то ведь и мужика нет в семье - женщины таскают телегами и тачками, - пожаловались местные.

Аналогичная ситуация и на улице Маяковского. Здесь привезли пять кузовов крошки на всю улицу. Техники, по словам жителей, тоже не было.

- Крошку нам привезли к школе № 46 - за семь переулков от нашего дома, - рассказывает пенсионерка Наталья Ефанова. - Мы таскали оттуда крошку с другими бабушками. Ну и что? Раскидали как могли.

Местами уложенная жителями крошка уже выбивается. Люди уверены - первый серьезный дождь просто смоет новое покрытие и дорога опять будет в непроходимых ямах.

Более того, количество той самой крошки ограничено.

- В начале дороги, неподалеку от Тверицкого кладбища, есть небольшое ответвление, улица Малая Маяковского, - говорят заволжане. - Всего дома три. У них там неподалеку крошку свалили. Они пришли с тележками, а на них накинулись - мол, что таскаете, это на ремонт улицы Маяковского. Так и отобрали, только съезд сделали. А в этих домах что - нелюди живут?

Местные говорят, что в прошлом году с крошкой было проще - когда ремонтом по программе «Безопасные и качественные дороги» занималось Угличское ДСУ. Сейчас рядом с ними на проспекте Авиаторов работает московский подрядчик - группа компаний «ЕКС».

- Мы не знаем, куда они эту крошку возят, - говорят жители частного сектора. - Пока одна машина крошки к нам едет, две уже на Перекоп уезжают. Да, там тоже частный сектор. Но разве там негде взять?

В мэрии Ярославля говорят, что отправляют крошку туда, откуда идет больше всего заявок.

- У нас с подрядчиками договоренность, мы сказали, что крошка нам нужна, - говорят в пресс-службе городской администрации. Распределяем ее по всем частным секторам - помимо заявок, у нас еще проверяющие ездят - сразу же сообщают, где совсем дорога плохая.

Кроме того, в мэрии сказали, что отсутствие техники - ошибка местной администрации.

- Жителям нужно обращаться в администрацию района, которая затем передает заявку в ДГХ, - продолжают в мэрии. - В случае если техники при отсыпке асфальтовой крошки нет, нужно фиксировать это на фото и сообщать в диспетчерскую службу, - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Обещают, что меры будут приняты.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

Сообщить о некачественном ремонте дорог можно по телефону единой диспетчерской службы мэрии Ярославля: (4852) 40-40-40.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Подходит ли крошка в качестве дорожного покрытия

Декан архитектурно-строительного факультета ЯГТУ Алексей ИГНАТЬЕВ:

- Вопрос о том, хорошо или плохо отсыпать дороги частного сектора асфальтовой крошкой, трудный. Он требует подробного рассмотрения - все зависит от грунта, в который крошку будут укладывать, и от того, как будут выполнены сами работы. Если асфальтовый гранулят уплотнять катком или груженой машиной, то может получиться хорошее временное покрытие. Если же просто граблями и лопатами, без уплотнения - то крошка простоит до первой осени. Грейдер тут тоже не поможет - у покрытия будет большая пористость, что также влияет на ее плотность.