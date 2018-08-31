V ярославский полумарафон «Золотое кольцо»: по городу побежит семь тысяч человек

СЕГОДНЯ 16:32 2018-08-31T16:35:55+03:00

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V ярославский полумарафон «Золотое кольцо» - событие, без которого уже трудно представить Ярославскую область - состоится уже в это воскресенье, 2 сентября, И уже в третий раз самые сильные бегуны страны поборются за титул чемпиона России.

- Это одно из важнейших событий в календаре Ярославля и области в целом, - отметил на пресс-конференции, посвященной предстоящему празднику, заместитель мэра по взаимодействию с общественностью Вячеслав Гаврилов. – Я безумно рад и горд, что событие такого плана проводится в городе уже традиционно.

По словам заместителя директора департамента по физической культуре, спорту и молодежное политике Дмитрий Ведьмедева, полумарафон «Золотое кольцо» - одно из лучших беговых событий страны.

-Сегодня Ярославская область стала мощным ядром российского бегового движения, - добавил Ведьмедев. – А ведь когда-то были и те, кто не верил в проект.

На пресс-конференции присутствовала двукратная олимпийская чемпионка по гимнастике Елена Замолодчикова. После завершения карьеры Елена стала детским тренером, и сегодня она говорит о том, насколько важно участие ребятишек в массовом спорте:

- Дети своим примером подстегивают родителей, чтобы и те, в свою очередь, занимались спортом! Спорт - это движение, а движение - это жизнь!

На пресс-конференции, посвященной предстоящему событию, присутствовала двукратная олимпийская чемпионка Елена ЗамолодчиковаФото: Роман Рыжиков

На детских забегах, кстати, пейсмейкером выступит двукратный призер олимпийских игр Олеся Зыкина. Другим звездным гостем станет телеведущая Тина Канделаки.

В этом году на детскую дистанцию заявлено 300 человек. А в целом, в этом году будет на тысячу участников больше, чем в прошлом. На старт выйдут более семи тысяч спортсменов и любителей из десяти стран, шестидесяти регионов и двухсот тридцати пяти городов. Самая популярная дистанция - 10 километров. Она, как и остальные ярославские дистанции, полностью проходит по зоне ЮНЕСКО – это еще одна визитная карточка местного полумарафона. Кроме того, она сертифицирована по стандартам международной организации AIMS.

Для тех, кто придет поддержать бегунов, будет организована насыщенная развлекательная программа.

Старты состоятся на Стрелке второго сентября. Желаем спортсменам легких ног и успехов на дистанциях.