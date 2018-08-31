Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

СЕГОДНЯ 13:54 2018-08-31T13:54:17+03:00

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Александр Веселов - бизнес-лидер объединенного банковского бизнеса группы «Открытие» в Костромской области. В 2018 году под его руководством региональные офисы ПАО «Бинбанк» и ПАО «Росгосстрах-банк» войдут в объединенную банковскую сеть.

Благодарим всех, кто принял участие в он-лайн конференции, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

- Расскажите подробнее про «Открытие», в Костроме не было такого банка?

- Основным акционером банка «Открытие» с долей 99,99% является Банк России, который гарантирует надежность и непрерывность деятельности банка. Банк «Открытие» входит в список системно-значимых кредитных организаций, утвержденный ЦБ РФ. «Открытие» сегодня – это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания ПАО «Росгосстрах» (страхование), ПАО «РГС-Банк», АО «Открытие Брокер» (брокерские услуги), АО «НПФ Лукойл-гарант» (пенсионная индустрия). Банк «Открытие» успешно прошел процедуру финансового оздоровления и эффективно работает. Чистая прибыль «Открытия» за первое полугодие 2018 года составила 5,7 млрд руб. В июне принята стратегия банка «Открытие» до 2020 года. В рамках стратегии предусмотрено укрепление позиций банка, который займет лидирующие позиции на российском финансовом рынке. К концу 2020 года банк запланировал достичь размера чистой прибыли в 68 млрд рублей.

- Расскажите, какие банки будут объединяться под брендом «Открытие» и как будет проходить трансформация региональной сети банковской группы?

- Вначале надо сказать, что основной задачей объединения является переход к универсальной модели управления, ключевыми элементами которой станут базовые филиалы и региональные операционные офисы. Летом 2017 года банк «Открытие» начал процесс интеграции с Бинбанком, который завершится 1 января 2019 года, а в 2019 году – начнется интеграция с «Росгосстрах банка». В Костроме будет сформирован региональный операционный банковской группы «Открытие». В результате объединения банков на рынке появится новый крупнейший игрок, который предложит своим клиентам полную линейку современных финансовых продуктов и сервисов. Объединение позволит повысить скорость и удобство процессов обслуживания для всех клиентов.

- Количество банкоматов и офисная сеть - будет удовлетворять потребности клиентов?

- Сеть объединенного банка станет одной из крупнейших в России: 950 офисов и 6000 банкоматов работают в 276 городах страны. Клиентами банка «Открытие» уже сейчас являются порядка 180 000 юридических и более 3,8 млн физических лиц, в том числе премиальных клиентов. Уже сейчас держатели карт «Открытия» могут снимать наличные без комиссии в рамках лимитов, достаточных для повседневных трат. Клиенты банка «Открытия» могут совершать операции снятия денежных средств в сети банкоматов «Бинбанка» без комиссии. В свою очередь, держатели карт «Бинбанка» также могут без комиссии пользоваться сетью банкоматов «Открытия» по «домашним» тарифам.

- После объединения «Бинбанка» с «Открытием», что будет со счетами и клиент-банком?

- Средства останутся на расчетных счетах клиентов, получить доступ к ним по-прежнему можно будет через дистанционные каналы банковского обслуживания. С 1 января 2019 года изменятся только реквизиты счетов. Депозиты, открытые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями будут действовать на прежних условиях до истечения их срока действия. После этого клиентам будет предложено пролонгировать депозит на новых привлекательных условиях в соответствии с тарифами банка «Открытие». Все системы дистанционного банковского обслуживания «Бинбанка», в том числе для клиентов малого и среднего бизнеса, продолжат свою работу, новые электронные ключи для них не потребуются. Реквизиты банка изменятся с 01.01.2019. В течение трех месяцев счет клиента будет полноценно работать со старыми реквизитами банка. В течение этого времени клиенту необходимо будет уведомить контрагентов о смене реквизитов. Но, обратите внимание, что банк сам уведомит налоговые органы об изменении реквизитов.

- Чем объясняется рост спроса население на рефинансирование кредитов?

- За 2 квартал 2018 года объём рефинансирования кредитов составил более 1 млрд. руб., при этом ежемесячно рост объёмов рефинансирования составляет около 15%. Рефинансирование становится более востребованным на фоне снижения процентных ставок по кредитам. При оценке потенциального заёмщика в первую очередь имеет значение качество обслуживания имеющихся кредитов, а также максимальная долговая нагрузка, которая была у клиента.

- Что касается депозитов, какая сейчас средняя ставка по вкладам в банке? Сильно ли она снизилась по сравнению с началом года?

- В первом полугодии 2018 года ставки по депозитам снижались, данный процесс коррелировался с тенденцией рынка и с обновленной стратегией сберегательного бизнеса. На текущий момент мы предоставляем клиентам ставку по вкладу на уровне 6.3% при размещении 1 млн рублей. В начале года эта ставка была почти на процент выше. Стоит обратить внимание, что клиенты пользуются широким ассортиментом надбавок по вкладам, при этом в последнее время, в связи с возрастающим спросом на инвестиции, особой популярностью пользуется надбавка +1% при оформлении инвестиционных продуктов с полной защитой вложенного капитала.

- Как планируете конкурировать за корпоративных клиентов с другими финансовыми учреждениями?

- Клиент всегда идет в тот банк, где условия для развития его бизнеса или для воплощения его мечты более выгодные. Туда, где уровень сервиса и скорость обслуживания на высоком уровне, туда, где лучше процентная ставка. Даже небольшая разница в ставке заметна для клиента. На основе высокого профессионализма сотрудников хотим стать главным и незаменимым финансовым консультантом для удовлетворения потребностей как бизнеса, так и частных клиентов.