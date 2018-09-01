2018-09-01T20:21:41+03:00
Общество

Ярославцам придется платить комиссию при расчетах за горячую воду и отопление

Об этом клиентов проинформировала компания «ТГК-2»
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Платежи ярославцев за горячую воду и отопление станут больше из-за комиссии на 1-3%Платежи ярославцев за горячую воду и отопление станут больше из-за комиссии на 1-3%Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Ярославцам придется платить комиссию при расчетах за горячую воду и отопление. Об этом клиентов проинформировала теплоснабжающая компания «ТГК-2». По данным предприятия, до этого данную комиссию банкам и почтовым отделениям переводили управдомы. Но сейчас управляющие компаниии якобы отказались это делать.

- С 1 сентября 2018 года эта ситуация коснется жителей Дзержинского и Кировского районов. При оплате услуг отопления и горячего водоснабжения банками и отделениями «Почты России» с граждан будет удерживаться дополнительная комиссия в размере от 1 до 3 процентов от суммы платежа, - сообщили в ТГК-2.

В компании утверждают, что ранее управдомы вносили комиссию из денег, собранных за жилищные услуги, прописанные в строке «Содержание и ремонт жилья». Более того, оплата комиссии при приеме платежей учтена в тарифе на содержание и ремонт жилья и составляет 1 рубль 10 копеек с квадратного метра.

- Мы считаем, что либо управляющие компании должны компенсировать комиссию, либо необходимо уменьшить плату за содержание жилых помещений в этой части, - прокомментировал начальник управления по сбыту тепловой энергии ПАО «ТГК-2» Денис Коростелев.

Компания проинформировала о сложившейся ситуации областные и городские власти, а также прокуратуру. При этом в ТГК-2 сообщили, что без комиссии оплатить горячую воду и отопление жители Ярославля смогут в кассе компании по адресу: Ярославль, ул. Пятницкая, д.6, кабинет №121, либо через личный кабинет.

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