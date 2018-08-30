2018-08-30T16:25:03+03:00
Экономика

Ярославские экспортеры устроили мозговой штурм

Форум «Региональный трек: Сделано в России» собрал более 120 участников
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Представители предприятий обсудили проблемы, с которыми они сталкиваются при выходе на внешние рынки, в решении которых необходима помощь представителей РЭЦ, различные меры господдержкиПредставители предприятий обсудили проблемы, с которыми они сталкиваются при выходе на внешние рынки, в решении которых необходима помощь представителей РЭЦ, различные меры господдержки
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На Форуме «Региональный трек: Сделано в России» представители бизнеса, власти, федеральных и региональных институтов развития обсудили вопросы экспортной деятельности ярославских компаний, провели мозговой штурм для решения основных проблем, возникающих у российских экспортеров. Форум собрал более 120 участников.

- Российский экспортный центр стратегически важный партнер для нашего региона. Финансовые и нефинансовые меры поддержки, которые оказывает РЭЦ, а также Центр экспорта Ярославской области, позволяет ярославским экспортерам увеличивать объем экспортной продукции. Если в 2017 году объем экспорта в регионе вырос на 32%, то за первое полугодие 2018 года этот показатель достиг уже более 66 %, - отметила директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Галина Пенягина.

Директор по межрегиональным коммуникациям Группы РЭЦ Дмитрий Макеев отметил основные направления развития сферы российского экспорта, в частности, речь идет о двукратном росте объемов несырьевого экспорта и увеличении количества экспортоориентированных компаний.

- При реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» мы активно используем опыт разных стран. В частности мы сегодня активно продвигаем бренд «Сделано в России». Программа позволит повысить узнаваемость российских товаров на зарубежных рынках, повысит лояльность к отечественной продукции. Для этого заключены соглашения с крупными иностранными СМИ, создается мультиязычный электронный каталог продукции, - сказал Дмитрий Макеев.

По его словам, для участия в программе «Сделано в России» необходимо пройти бесплатную добровольную сертификацию.

- Сегодня уже выдано 133 сертификата российским компаниям, - уточнил Дмитрий Макеев. – 52 из них – представителям крупного несырьевого бизнеса. Отрадно, что в числе участников 69 предприятий малого и среднего бизнеса. В том числе и ярославская компания – ООО «Собрание», - отметил Дмитрий Макеев.

На панельной дискуссии выступили представители РЭЦ, руководства Правительства области, региональной торгово-промышленной палаты и экспортно-ориентированного бизнеса Ярославской области.

Оживленные дискуссии развернулись на круглом столе в формате "мозговой штурм". Представители предприятий обсудили проблемы, с которыми они сталкиваются при выходе на внешние рынки, в решении которых необходима помощь представителей РЭЦ, различные меры господдержки. Ярославские экспортеры в числе основных проблем назвали поиск конечного покупателя на внешних рынках, сложности с оформлением разрешительной документации, незнание иностранного законодательства, проблемы с получением качественной информации и помощи в поисках партнеров от торговых представительств России, с сертификацией продукции, сложности с проверкой иностранных контрагентов. В обсуждениях, при поддержке экспертов РЭЦ, выработаны решения по некоторым из них

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