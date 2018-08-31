Фестиваль еды 1-2 сентября в Ярославле: программа

СЕГОДНЯ 07:15 2018-08-30T17:41:27+03:00

На гастрономическом празднике «Маркет местной еды» можно будет попробовать луковый мармелад и джем из красного вина

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Начать осень вкусно и с пользой ярославцы смогут на «Маркете местной еды». Гастрономический фестиваль пройдет 1-2 сентября. В Ярославле его организуют впервые – до этого «Маркет» проводили исключительно в Москве. Площадкой выбрали Первомайский бульвар за театром Волкова. Организаторы подготовили для гостей много интересного.

Изыски от ярославских кулинаров

Главным на празднике, конечно, будет еда. Среди участников – не только известные кафе и рестораны, но и ярославские кулинары, которые смогли превратить увлечение в способ заработка. Гости смогут отведать как традиционный уличный фастфуд - шаурму, бургеры, баварские колбаски, так и оригинальные блюда - луковый мармелад, джем из красного вина, соус песто, тако, фалафель и многое другое.

Пища для ума

Организаторы подчеркивают, что фестиваль – это еще и культурное событие. Здесь развернется целый лекторий: эксперты расскажут о том, как начать правильно питаться, поделятся секретными рецептами исторически ярославской кухни и даже подскажут, как правильнее путешествовать с собакой. Для животных, кстати, фестиваль тоже открыт, поэтому своих хвостатных питомцев на праздник не только можно, но и нужно брать. Для песиков организуют дегустацию кормов, поилки разных размеров. Кроме того, на площадке будет работать зоопсихолог.

Подумали здесь и об экологии. Этой теме будет посвящена одна из лекций. Оба дня фестиваля на площадке будет работать веломастерская, где можно подремонтировать свой экологический двухколесный транспорт. Также на Первомайском бульваре поставят контейнеры для раздельного сбора мусора. Так что на празднике можно будет не только вкусно поесть, но и привычки полезные воспитать.

А во второй день фестиваля организаторы предлагают несколько танцевальных мастер-классов. Видимо, чтобы сразу же расстаться с накопленными калориями. За музыку будет отвечать дуэт диджеев из Ярославля. Концепция мероприятия предполагает, что все должны быть вкусно, полезно и весело.

Расписание «Маркета местной еды»:

1 сентября:

11.00 – Начало работы фестиваля.

Лекции:

12.00 – 12.30 – Проект «Наши дети». Тема лекции: «Основы интервьюирования».

13.00 – 14.00 – Лекция «Какая диета лучше». Читает диетолог Екатерина Яковлева.

14.00 – 15.00 – Лекция «В поисках вкуса». Читает Елена Кириллова.

15.00 – 16.00. – Лекция «Путешествуем с собакой». Читает Надежда Дроздова.

17.00 – 18.00. – Лекция «Секреты Ярославской кухни». Читает Владимир Жельвис.

20.00 – 21.00 – Диджей – сет DEEK THAT.

2 сентября.

11.00 – Начало работы площадки.

Лекции:

12.00 – 13.00 – лекция «Экологический след еды».

13.00 – 14.00 – Кулинарная Индия с Еленой Тоновой

15.00 – 17.30 – круглый стол с организаторами «Маркета местной еды» в Москве. Тема: «Уличная еда в Ярославле».

17.30 – 18.30 – лекция «Как начать питаться правильно». Читает Мария Бессонова.

Расписание активностей.

11.00 – 11.30 – Утренняя зарядка

11.30 – 12.30 – Выступление певицы Елены Крутецкой

14.00 – 15.00 – мастер-класс по индийскому танцу

16.00 – 17.00 – мастер-класс «Капоэйра»

17.00 – 18.00 – мастер-класс по ирландским танцам

В оба дня гости смогут попасть на пешеходную экскурсию, которая начинается в 15.00. Для этого нужно подойти к любому из организаторов и назвать пароль «поешь и захвати мир».