2018-08-30T10:37:58+03:00
Общество

В Некрасовском районе разваливаются очистные сооружения прошлого века. Из-за этого Ярославской области грозит экологическая катастрофа

Сотни тысяч кубометров стоков могут хлынуть в Волгу
Александр Клещев
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Очистные сооружения в Красном ПрофинтернеОчистные сооружения в Красном ПрофинтернеФото: Александр Клещев
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Одноэтажная постройка из красного кирпича неподалеку от Волги в поселке Красный Профинтерн разваливается. С одной стороны рассыпавшаяся стена обнажила деревянную основу. С другой – и ее нет. Дыра заделана старыми рекламными баннерами.

Дыры в стенах залатали старыми баннерами. Фото: Александр Клещев

Дыры в стенах залатали старыми баннерами.Фото: Александр Клещев

Один из углов здания того гляди отвалится – через большую щель видно небо. Из оснований стен растут молодые деревья. Дорога к домику заросла, на машине проехать трудно. Но он не заброшен – здесь уже больше полувека работают очистные сооружения. Они обслуживают два поселка Некрасовского района Ярославской области.

Угол здания отваливается. Фото: Александр Клещев

Угол здания отваливается.Фото: Александр Клещев

– За год через здешние фильтры проходит больше ста тысяч кубометров канализационных вод, – рассказывает специалист по водоочистным сооружениям, который согласился нам помочь разобраться в ситуации. – Боюсь, к зиме все накопившиеся здесь стоки могут попасть в Волгу.

«Мы каждый день заходим туда и думаем, что не вернемся»

Около здания на пороге новенькой сторожки сидит пожилая женщина-оператор, которая обслуживает очистные сооружения.

– Вы посмотреть хотите? – говорит она нам с инженером. – Проходите, если не боитесь. Мы туда трижды в день заходим – и страшно всякий раз. Запускаю насос – такая вибрация идет, что стены дрожат. А вы видите, какие они у нас.

Внутри – небольшое помещение с печкой советских времен. Следующая дверь ведет к самим фильтрам.

– Вообще здесь есть система аэротенков, – говорит эксперт. – Это такие резервуары, где вода проходит биологическую очистку. Затем вода проходит через природные фильтры – щебень, к примеру, – и выходит уже чистой. Но это только в теории.

Оборудование выглядит удручающе. Фото: Александр Клещев

Оборудование выглядит удручающе.Фото: Александр Клещев

Он показывает на сухую трубу, торчащую из стены.

– Вода должна идти отсюда, – поясняет он. – Но выходит она в другом месте.

Мы проходим метра три в сторону от трубы и видим, как мутная водица сочится через дыру в резервуаре. На вид она грязная до невозможности.

– Вот эта жидкость и считается очищенной, – вздыхает специалист. – Иначе здесь пока никак.

Проходим дальше – к стене, завешенной старой рекламой.

Стена держится на проржавевших подпорках. Фото: Александр Клещев

Стена держится на проржавевших подпорках.Фото: Александр Клещев

– Теперь вы понимаете, почему я сюда с опаской заходил, – с улыбкой говорит мой проводник.

Остатки стены накренились прямо к резервуарам. Держат их только металлические подпорки – до ужаса ржавые. Выглядят они ненадежно.

– Давайте здесь побыстрее закончим, не хочется погибать молодым, – торопится наш эксперт.

Мы поднимаемся по железной лестнице на переходы, построенные над большими аэротенками – метров десять в диаметре. Отсюда виден весь комплекс – полупустые бетонные резервуары с черной водой. В дальнем конце через дыры в потолке светит солнце.

– Здесь, конечно, предусмотрены технические отверстия в потолке, но это не они, – смеется специалист. – Когда я здесь в прошлый раз был, там ласточки гнездо вили. При такой термоизоляции вся вода замерзнет, а емкости лопнут – и все стоки потекут в Волгу.

Тут помост, на котором мы стояли, начал угрожающе трещать. Ржавое железо под моей ногой проломилось – я успел отпрыгнуть. Мы заторопились обратно на улицу.

Старые переходы над резервуарами осыпаются под ногами. Фото: Александр Клещев

Старые переходы над резервуарами осыпаются под ногами.Фото: Александр Клещев

«Рыбу из местных озер даже курицам клевать не дают»

Оператор все еще сидит на пороге домика.

– Ну как вам? – спрашивает женщина. – Это срочно ремонтировать надо, а еще лучше – менять к чертовой матери!

Вместе мы идем к открытым резервуарам на улице – там должна быть уже чистая вода. Но цветом она как из лужи.

– Да что тут сделаешь, – вздыхает оператор. – Я вагончик себе этот два года выбивала, чтобы зиму пережить, а об очистных говорить излишне. Мы сейчас по 300 кубов воды в день гоняем, будет зима – до 500, наверное, поднимется.

– У вас это все в Волгу возвращается? – спрашиваю.

– Канава ведет к ручейку, оттуда в пруд, все во внутренние водоемы, – отвечает женщина. – А сколько там раньше рыбы было! Караси, плотва – не оберешься. Сейчас нет почти. А что есть – больная вся, мужички местные говорили. Вся, знаете, в каких-то как бы ракушках на чешуе. Ее теперь даже курицам клевать не дают.

– Не может это в Волгу не течь, – шепчет мой спутник. – Хоть из внутренних водоемов, да все равно туда.

Женщина возвращается к своему домику.

Вагончик женщина выбивала два года. Фото: Александр Клещев

Вагончик женщина выбивала два года.Фото: Александр Клещев

– У нас ведь старается администрация, – говорит она, снова садясь на порог. – И директора по технике безопасности нанимали. А он, представляете, ни разу за год не пришел. Мы, бабы, каждый день туда лазием, а ему наплевать было. Жаловаться на это не жалуемся – все равно с нас вычтут. Приезжали специалисты какие-то – нет бы помочь, так они еще и оштрафовали нас на 300 тысяч. Все по карману бьет.

"Очищенная" вода попадает сюда. Фото: Александр Клещев

"Очищенная" вода попадает сюда.Фото: Александр Клещев

«Это все может вылиться в экологическую катастрофу»

В администрации Некрасовского района сами хотят поскорее решить проблему с очистными.

– Они обслуживают Красный Профинтерн и Яснищи, – рассказывает первый заместитель главы Некрасовского района Ольга Манафова. – Плюс сюда же идет то, что ассенизаторы откачивают. Объект очень значимый. Мы за него бьемся шесть лет.

В администрации считают, что ремонтировать очистныенет смысла.

– Мы делали здесь точечный ремонт – стены латали, потолок, – продолжает первый зам. – Это было лет пять назад. Но заплатки эти не помогут. Мне кажется, что ремонтировать здесь что-то – это выбрасывать бюджетные деньги на ветер.

В итоге пришлось искать другие выходы.

– В 2015 году мы пытались войти в концессию, – поясняет Ольга Манафова. – Но никто из инвесторов не пришел. Тогда в 2016 году мы обратились в правительство области. Нам тогда сказали, чтобы мы проект подготовили – тогда будут основания нас в какую-нибудь программу поставить.

Проект новых очистных и сметы подготовили здесь на деньги местного бюджета. Только это не помогло.

– В итоге мы подали заявку по программе «Чистая Волга», – говорит первый заместитель. – Нас в нее не включили. Причины не называют. А своими силами нам справиться никак – нужно примерно 65 миллионов рублей. Может, конечно, у других, кто в программе, все еще хуже. Но еще немного, и проблема с нашими очистными может вылиться в экологическую катастрофу. Все стоки пойдут вниз по Волге. А там водозаборы.

В правительстве Ярославской области рассказали, что очистные сооружения в Красном Профинтерне в течение нескольких месяцев перейдут в собственность региона.

- Предварительный срок завершения работ по передаче имущества – октябрь, - уточняют в пресс-службе правительства. - В перечень передаваемого в областную собственность имущества будет включена и проектно-сметная документация на строительство новых очистных сооружений.

После того, как права собственности на них перейдут области, власти постараются найти источники финансирования для строительства новых. Кроме того, в правительстве рассказали, почему очистные из Красного Профинтерна не попали в программу.

- В приоритетный проект «Оздоровление Волги» в первую очередь включались мероприятия по реконструкции или строительству очистных, наносящих наибольший экологический ущерб реке Волга, - говорится в ответе пресс-службы.

Получается, что в Ярославской области есть очистные сооружения, которые по своему состоянию еще хуже, чем описанные выше? Мы будем следить за развитием событий.

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