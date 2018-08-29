Задержаны новые фигуранты дела об избиении в ярославской ИК-1

СЕГОДНЯ 11:27 2018-08-29T11:55:03+03:00

Следствие ходатайствует о заключении двух сотрудников ФСИН под стражу

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Задержаны два новых фигуранта дела об избиениях заключенных в ярославской исправительной колонии №1. Информация опубликована на сайте Следственного комитета.

- В ходе следствия установлено, что 29 ноября 2016 года в ИК-1 проводились плановые режимные мероприятия с привлечением сотрудников ИК-8. Во время следования группы осужденных бегом по коридору сотрудники названных исправительных учреждений наносили заключенным множественные удары руками, ногами и резиновыми палками, - говорится в сообщении. - По подозрению в совершении указанного поступления задержаны сотрудники ИК-8 Сардор Зиябов и Дмитрий Никитинко. Следствие ходатайствует об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, первое видео, на котором избивают заключенного Евгения Макарова, появилось в Сети 20 июля. Сразу после этого Следственный комитет возбудил уголовное дело о превыщении должностных полномочий с применением насилия. Суд заключил под стражу одиннадцать бывших сотрудников ФСИН. Двенадцатый по медицинским показаниям был отправлен под домашний арест. Второе видео из ярославской колонии было опубликовано «Новой газетой» 22 августа. На него, по мнению правозащитников из фонда «Общественный вердикт», попал момент перед избиением - самое страшное осталось за кадром, потому что сотрудники выключили камеры. Тем не менее, в пятимитном видео можно узнать тех фсиновцев, что уже находятся под стражей. Кроме того, видны и те, кто раньше в расследованиях не фигурировал - к примеру, задержанный Зиябов. На видео он бьет пробегающих по коридору заключенных. Хозяин видеорегистратора обращается к нему по имени - Сардор.

Центральный аппарат Следственного комитета по распоряжению Александра Бастрыкина забрал для расследования новое уголовное дело, возбуженное ярославским Следственным управлением еще в начале августа по материалам опубликованного видео.