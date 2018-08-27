«Самый самый кот»: фотоконкурс от КП-Ярославль

СЕГОДНЯ 17:35 2018-08-27T18:01:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Без кота и жизнь не та. Согласны? Усатые-полосатые уже давно стали не только нашими верными друзьями, но и покорили весь интернет. Фотографии, гиф-анимации, видеоролики с котами и кошками в социальных сетях захватывают наше внимание, где бы мы не находились. Толстые и

худые, грациозные и неуклюжие, ленивые и гиперактивные – разве можно от них оторваться? Но гораздо веселее наблюдать за своими собственными котэ. А еще лучше – делиться ими со всеми! Настало время всему миру увидеть ваших Барсиков и Мурзиков! КП-Ярославль объявляет фотоконкурс на самого самого кота! Присылайте фотографии своих питомцев и выигрывайте призы от наших партнеров: федеральной сети магазинов «Четыре лапы», а также магазинов «Рыжий пёс».

Правила просты:

Загружайте фото при помощи формы ниже или присылайте нам на адрес: kp_yaroslavl@mail.ru

Обязательно укажите свои контактные данные, чтобы мы могли с вами связаться.

Делитесь ссылкой на конкурс везде, где только можно и голосуйте вместе со своими друзьями за самых самых котов! Голосовать можно и нужно каждый день, но только за одного участника! И не забывайте, мы следим за накруткой голосов так же внимательно, как вы за своими любимцами! Победителей определим 27 сентября по количеству лайков. Троих счастливчиков ждут бонусных карты с призовым фондом 1500, 1000 и 500 рублей от компании «Четыре лапы». И бонус - выбор редакции: один участник получит набор товаров от сети магазинов «Рыжий пёс»!

Наш конкурс поддерживают

Сеть зоомагазинов «Четыре лапы»

Крупнейшая сеть магазинов для животных «ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ»

В магазинах «Четыре лапы» помогут выбрать и заказать те корма, лакомства, средства для содержания, когтеточки, клетки и многое другое, которые идеально подойдут именно вашему питомцу. Сотрудники всегда готовы помочь и проконсультировать по ассортименту. Компания регулярно устраивает акции и сезонные распродажи товаров отечественных и зарубежных производителей. Сеть зоомагазинов «Четыре Лапы» гарантирует идеальное сочетание стоимости и качества продукции. Доставка товаров в Интернет-магазине «Четыре лапы». На страницах сайта Вы сможете найти и купить все необходимое для Вашего питомца, доставка зоотоваров происходит ежедневно, как вариант, можно оформить заказ в ближайшей к Вам магазин розничной сети. Если нужен интернет-магазин зоотоваров, Москва и другие регионы выбирают 4lapy.ru.

«Четыре лапы» - это всероссийская сеть, с магазинами в Ярославле:

-Ленинградский просп., 123, ТЦ «Альтаир»

-Ленинградский просп., 49А

-ул. Победы, 41, ТЦ «АУРА»

-Московский просп., 108

-посёлок Красный Бор. Гипермаркет «Глобус»

Сеть зоомагазинов «Рыжий пёс» в Ярославле

Сеть зоомагазинов «Рыжий пёс»

В магазинах «Рыжий пёс» огромный выбор товаров для домашних питомцев на любой вкус: корм, витамины, игрушки, аксессуары, клетки для грызунов, домики для кошек, когтеточки, премиксы и многое другое. В правильном выборе Вам всегда помогут специалисты – консультанты. В магазинах «Рыжий пёс» Вас ждут очаровательные хомячки, морские свинки, шиншиллы, попугаи и множество аквариумных рыбок. Во всех магазинах постоянно проводятся всевозможные акции, а низкие цены обрадуют любого покупателя! Возможна доставка любого товара.

Адреса магазинов в Ярославле:

- Пр. Фрунзе, 71а

- Ленинградский проспект, 67

- улица Пирогова, 37

- улица Урицкого, 7

- улица Спартаковская, 35

Подробности об условиях конкурса можно узнать по телефонам редакции «КП»: (4852) 58-58-17.