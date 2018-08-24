СК возбудил новое уголовное дело после публикации второго видео с избиением в ярославской ИК-1

СЕГОДНЯ 22:43 2018-08-24T22:42:19+03:00

Оно объединено с первым делом в общее производство

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Следственный комитет возбудил новое уголовное дело после публикации второго видео с избиениями в ярославской колонии №1. Информация была опубликована на официальном сайте ведомства.

- При изучении видеозаписи среди избивавших были установлены личности двух сотрудников ФСИН, уже привлекаемых к уголовной ответственности, - говорится в сообщении. - Главным следственным управлением незамедлительно возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств.

Кроме того, в тексте говорится, что Следственное управление СКР по Ярославской области уже возбудило ранее уголовное дело на основании видео, опубликованного «Новой газетой» в минувший четверг, 23 августа. Теперь же материалы переданы в Главное следственное управление «для наиболее полного и объективного расследования». Решение принимал глава СК Александр Бастрыкин.

Напомним, в пятиминутный ролик, опубликованный 23 августа, попал, предположительно, момент перед истязаниями - заключенных гоняют по коридору, бьют и пинают. В конце их ведут в комнату. По словам правозащитников, самое страшное на видео не попало - сотрудники колонии вовремя выключили камеры.