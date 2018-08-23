Художница, рисующая кофе: «Лучше всего подходит сублимированный»

СЕГОДНЯ 17:38 2018-08-23T17:49:27+03:00

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А вы знаете, что кофе, оказывается, отлично ложится на бумагу. В смысле - не когда его случайно прольешь на документы, а когда им рисуешь как красками. Да, да, не удивляйтесь! Есть такие художники, которые вместо традиционных материалов для живописи используют любимый многими «утренний» напиток. Одна из них – Юлия Латте. Ее свежие работы работы всегда можно узнать по завораживающему аромату. Кофейные картины художница из Москвы начала рисовать 10 лет назад.

Арт- и ароматерапия

- Впервые на такой эксперимент я отважилась, находясь в декрете. Во время беременности мне врачи порекомендовали отказаться от кофе, который я обожаю. И я подумала - не порисовать ли мне им? Тем более, что в университете мы тонировали бумагу с помощью кофе, - вспоминает сейчас Юлия.

Самые ранние работы художница до сих пор хранит у себя – наблюдает, как проявляет себя необычный краситель с годами. К сожалению, чарующий аромат напитка угасает. А вот сама кофейная краска оказалась довольно стойкой - не осыпается, не тускнеет.

Кофейный пейзаж кисти Юлии Латте.

Рисовать кофе, по словам художницы, - это двойное наслаждение. Здесь вам и арт- и арома-терапия. Поэтому, Юлия советует выбирать для творчества тот кофе, который вы пьете и любите. Сама художница, перепробовав в качестве краски и молотый кофе, и зерна, остановилась на сублимированном. Его нужно развести водой в пропорциях один к одному или три ложки кофе к четырем ложкам воды, дать постоять, чтобы осела пена. И вуаля – эко-краска готова!

Собственную книгу впервые взяла в руки в Ярославле

Всеми премудростями рисования кофе Юлия решила поделиться с поклонниками таланта и другими художниками в своей книге «Кофеграфия. Кофе как искусство», которую буквально на днях выпустило ярославское издательство «Факел».

- Мы познакомились с Юлией в Интренете, подружились, как-то сразу возникло доверие. Она прислала нам свои наброски, рисунки. Мы сделали пробный дизайн нескольких страниц, ей понравилось. Так и появилась на свет эта книга, - рассказала директор издательства «Факел» Елена Батуева.

22 августа Юлия лично приехала в столицу Золотого кольца забрать тираж. И здесь впервые она взяла в руки собственную книгу. А заодно провела мастер-класс для местных любителей живописи.

- Этот материал трудно с чем-то сравнить. Он не похож ни на гуашь, ни на акрил. Пластичный, душевный, мягкий, медитативный, - оценила новинку Ирина Шуклина, руководитель художественной студии «Полет фантазии». - А еще очень удобно, что его можно просто смыть с бумаги и легко поправить неудавшийся фрагмент. Для начинающих художников это немаловажно.

Рисует портрет Валерии

Юлия Латте пробовала рисовать и другими эко-красками – какао, цикорий, чай, соки ягод и овощей. Но любимым стал именно кофе. Ее картины уже есть в коллекциях российских и зарубежных коллекционеров. А вскоре одна из работ может попасть в семью певицы Валерии.

- Я пишу ее портрет по заказу поклонницы артистки. Картину она планирует подарить Валерии, - рассказала Юлия.

Впрочем, останавливать поиски чего-то нового и необычного в творчестве художница не собирается. Сейчас она изучает, как раньше красили ткани, как закрепляли тон. Так что, не исключено, что через некоторое время мы сможем оценить новые яркие эксперименты Юлии Латте.