Художница, рисующая кофе: «Лучше всего подходит сублимированный»
А вы знаете, что кофе, оказывается, отлично ложится на бумагу. В смысле - не когда его случайно прольешь на документы, а когда им рисуешь как красками. Да, да, не удивляйтесь! Есть такие художники, которые вместо традиционных материалов для живописи используют любимый многими «утренний» напиток. Одна из них – Юлия Латте. Ее свежие работы работы всегда можно узнать по завораживающему аромату. Кофейные картины художница из Москвы начала рисовать 10 лет назад.
Арт- и ароматерапия
- Впервые на такой эксперимент я отважилась, находясь в декрете. Во время беременности мне врачи порекомендовали отказаться от кофе, который я обожаю. И я подумала - не порисовать ли мне им? Тем более, что в университете мы тонировали бумагу с помощью кофе, - вспоминает сейчас Юлия.
Самые ранние работы художница до сих пор хранит у себя – наблюдает, как проявляет себя необычный краситель с годами. К сожалению, чарующий аромат напитка угасает. А вот сама кофейная краска оказалась довольно стойкой - не осыпается, не тускнеет.
Кофейный пейзаж кисти Юлии Латте.
Рисовать кофе, по словам художницы, - это двойное наслаждение. Здесь вам и арт- и арома-терапия. Поэтому, Юлия советует выбирать для творчества тот кофе, который вы пьете и любите. Сама художница, перепробовав в качестве краски и молотый кофе, и зерна, остановилась на сублимированном. Его нужно развести водой в пропорциях один к одному или три ложки кофе к четырем ложкам воды, дать постоять, чтобы осела пена. И вуаля – эко-краска готова!
Собственную книгу впервые взяла в руки в Ярославле
Всеми премудростями рисования кофе Юлия решила поделиться с поклонниками таланта и другими художниками в своей книге «Кофеграфия. Кофе как искусство», которую буквально на днях выпустило ярославское издательство «Факел».
- Мы познакомились с Юлией в Интренете, подружились, как-то сразу возникло доверие. Она прислала нам свои наброски, рисунки. Мы сделали пробный дизайн нескольких страниц, ей понравилось. Так и появилась на свет эта книга, - рассказала директор издательства «Факел» Елена Батуева.
22 августа Юлия лично приехала в столицу Золотого кольца забрать тираж. И здесь впервые она взяла в руки собственную книгу. А заодно провела мастер-класс для местных любителей живописи.
- Этот материал трудно с чем-то сравнить. Он не похож ни на гуашь, ни на акрил. Пластичный, душевный, мягкий, медитативный, - оценила новинку Ирина Шуклина, руководитель художественной студии «Полет фантазии». - А еще очень удобно, что его можно просто смыть с бумаги и легко поправить неудавшийся фрагмент. Для начинающих художников это немаловажно.
Рисует портрет Валерии
Юлия Латте пробовала рисовать и другими эко-красками – какао, цикорий, чай, соки ягод и овощей. Но любимым стал именно кофе. Ее картины уже есть в коллекциях российских и зарубежных коллекционеров. А вскоре одна из работ может попасть в семью певицы Валерии.
- Я пишу ее портрет по заказу поклонницы артистки. Картину она планирует подарить Валерии, - рассказала Юлия.
Впрочем, останавливать поиски чего-то нового и необычного в творчестве художница не собирается. Сейчас она изучает, как раньше красили ткани, как закрепляли тон. Так что, не исключено, что через некоторое время мы сможем оценить новые яркие эксперименты Юлии Латте.
Художница провела мастер-класс в Ярославле.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА