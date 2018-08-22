В Гаврилов- Яме территорию школы №1 превратили в зону отдыха для горожан

22 Авг. 14:56 2018-08-23T15:03:07+03:00

Клумбу "В гостях у сказки" создали самые младшие школьники и их родители. Фото: Екатерина Камаева.

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- Этот памятник - наше святое место, мы всегда сажаем здесь такие замечательные цветы, - начинает нашу экскурсию по пришкольной территории директор первой школы Галина Александровна Поздышева. - Здесь у нас проходят и 1 сентября, и 9 Мая, и последний звонок. Народу собирается много, а жители соседних домов выходят на балконы.

Этой школе через год исполнится 100 лет, в далеком 1919 году для ее открытия отдали лучшее здание Гаврилов-Яма - дом-особняк фабриканта Локалова, а пять десятилетий назад школа поменяла прописку. Тогда и было решено поставить на школьном дворе памятник не вернувшимся с войны учителям и ученикам. Их имена могут прочесть сегодняшние школьники на мраморных плитах.

Памятник учителям и ученикам школы, погибшим на фронте в годы Великой Отечественной войны. Фото: Екатерина Камаева.

- Каждый год у нас картина меняется: что-то мы убираем, что-то новое придумываем, что-то улучшаем. И рассаду сами выращиваем. Работают здесь все - и учителя, и дети. Клумбы всем нравятся. Пришла весна - вскопали, посеяли, пленочкой прикрыли, потом раскрыли, полили… - продолжает Галина Александровна.

Интересуемся: а овощи вы тоже выращиваете? И слышим ответ: «Конечно, мы все выращиваем!» А затем видим - капуста и картошка! Говорят, что они отправятся в столовую.

Впрочем, на территории можно увидеть не только цветы, но и новый школьный стадион, построенный по программе «Газпром - детям». Педагоги говорят, что очень его полюбили, постоянно следят, чтобы там ничего не сломалось. А занимаются на стадионе не только школьники во время уроков. Вечерами на территории школы, превращенной в великолепную зону отдыха, собирается вся округа - кто потренироваться, кто на лавочке посидеть, кто просто прогуляться среди роскошных клумб.

Актуальная тема этого года - Чемпионат мира по футболу в России. Фото: Екатерина Камаева.

- Мы закрываем только ворота, чтоб не въезжали машины, - поясняет Галина Александровна. - Люди чувствуют красоту, и за последние годы у нас ни одной травиночки не вырвали.

Любуемся тематическими клумбами. «Спорт» - посвящена чемпионату мира по футболу-2018. «Взвейтесь кострами, синие ночи!» - пионерской организации (пионерский галстук и костер состоят из алых цветов).

- Наши дети знают, кто такие пионеры и комсомольцы, чем занималась школьная пионерская дружина, - говорят педагоги.

Дальше - клумба «Любимый причал». Тут царят голубые цветы. А потом - «В гостях у сказки», «Школьная пора», «У ручья», «Голуби», «Весенняя», «Солнышко»… На семена цветы высаживают тоже не абы как - из них сформирована клумба «Лоскутное одеяло».

Большинство педагогов в детстве были пионерами. Фото: Екатерина Камаева.

Кстати, частью клумб являются «элементы деревянного зодчества» - мостики, лодки, телега, колодец, башни. Все это ребята делают на уроках технологии.

- И не думайте, что я биолог, - смеется в ответ на наш вопрос директор школы, - я преподаю русский язык и литературу. Цветы - это наше общее хобби!