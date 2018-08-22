Пинали в кадык и прыгали по голове: Подросток из Ярославля с друзьями убил инвалида

СЕГОДНЯ 17:28 2018-08-22T18:20:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Березовские, небольшом городке под Екатеринбургом, до сих пор не могут поверить в случившееся. 9 августа здесь произошло зверское убийство. Изуродованное тело 20-летнего Дмитрий Рудакова нашли только на следующий день за гаражами. Корреспонденты КП-Екатеринбург рассказали подробности трагедии.

Убийц было четверо. Пятеро детей – два 16-летних, два 14-летних парня и 13-летняя девочка. Хотя слово «дети» здесь, пожалуй, неуместно. Пятеро отморозков окружили юношу, когда тот возвращался из магазина домой, где его ждала мама. Она одна воспитывала сына – инвалида, а он во всем ей помогал. У парня был дефект речи, из-за которого у него были проблемы с общением и очень мало друзей. Но все, кто знал Диму, говорят : «Он был очень хорошим, добрым, отзывчивым…». Ясно точно, он не мог спровоцировать на драку никого. Скорее наоборот, был рад любому общению. Это его и погубило.

Дима шел по знакомой дороге мимо гаражей, когда навстречу ему вышли незнакомые ребята. Они окружили парня, но вели себя приветливо, предложили познакомиться и вместе выпить пива за гаражами. А вдруг это возможность завести новых друзей? Дима согласился…

Уже за углом ребята изменились до неузнаваемости. Они стали передразнивать речь нового знакомого, толкать его, издеваться. Девочка достала сотовый телефон и начала снимать на видео, как парни срывают с юноши одежду и бьют его, валят на землю, пинают в кадык и прыгают ногами по голове… Пока Дима был жив, он умолял остановиться, но пытки закончились только поле того, как изверги поняли, что парень мертв и разбежались.

Подростков вычислили, а по факту убийства возбудили уголовное дело. Один из них заключен под стражу, остальные – под подпиской о невыезде. Однако, едва ли они чувствуют себя в безопасности: местные жители требуют если не справедливого суда, то смертной казни для убийц ни в чем не повинного парня.

Известно, что один из убийц, 16-летний парень, переехал в Березовский из Ярославля. Он был трудным подростком. Ребята, которые учились вместе с ним, рассказывают, что школьник постоянно прогуливал. По неподтвержденной информации здесь у него осталась дочь.

- Про ребенка мне ничего не известно, - рассказывает знакомый подростка. - Но точно знаю, что у него бывали проблемы. Он пропадал из дома и не появлялся в школе.

Убийцам грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школьника, обвиняемого в убийстве 20-летнего инвалида в Березовском, отправили в СИЗО на два месяца

Сегодня в уральском городе Березовский, что под Екатеринбургом, проходит суд по делу о жестоком убийстве 20-летнего Дмитрия Рудакова. На скамье подсудимых четверо подростков в возрасте от 14 до 16 лет, которым должны избрать меру пресечения (Подробности)