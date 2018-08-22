И в следующем году будем «Решать вместе!»

СЕГОДНЯ 13:27 2018-08-22T13:42:39+03:00

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Уже сегодня можно начать оформлять заявки на те объекты, которые, по мнению жителей, в первую очередь нужно отремонтировать или благоустроить в конкретном городе или селе.

Сегодня весомый и зримый эффект реализации программы «Решаем вместе!» в Ярославской области в 2017 и 2018 годах заметен даже самым отъявленным скептикам - недаром по итогам прошлого года наш регион вошел в число 15 субъектов страны, эффективно работающих по этой программе. В 2017 году реализовано более 500 проектов, направленных на повышение качества жизни в регионе. Благоустроены дворы и парки, установлены детские и спортивные площадки, отремонтированы дома культуры. В пятерке лидеров оказались Брейтовский, Гаврилов-Ямский, Даниловский, Мышкинский и Первомайский районы. Общий объем финансирования программы составил порядка 650 миллионов рублей. В этом году за счет средств бюджетов всех уровней работы по четырем основным направлениям - культура, городская среда, парки и скверы, поддержка местных инициатив - уже завершены более чем на 90 объектах, всего будет реализовано более 400 проектов. Ярославцы с нетерпением ждут открытия парка «Нефтяник» после реконструкции, рыбинцы - Карякинского парка, обустроят парки в Тутаеве и в Угличе. Более 25 миллионов рублей в этом году направлено на благоустройство семи дворов в Тутаеве, 9 миллионов - на те же цели в Данилове. В Семибратове и в селе Новом открылись новые многофункциональные спортивные площадки - и это лишь некоторые примеры из солидного списка уже реализованных проектов.

Важно, что финансирование программы в 2018 году заметно увеличилось - до 680 миллионов рублей. Более того, четыре малых города - Переславль-Залесский, Тутаев, Мышкин и Ростов Великий - победили в конкурсе Минстроя и выиграли федеральные гранты на благоустройство в размере от 30 до 50 миллионов рублей для каждого города.

Губернатор Ярославской области Дмитрий МироновФото: Правительство Ярославской области

Прямая речь

- Проект доказал свою эффективность, - констатировал Дмитрий Миронов. - Благоустраиваются дворы, парки и скверы, идут ремонты социальных объектов. За два года в программу «Решаем вместе!» включено около 900 объектов. Но этого, безусловно, недостаточно. Мы продолжим работу по благоустройству городов и сел нашего региона. О том, что жителям это нужно, свидетельствует их активное участие в проекте. В этом году в голосовании по определению объектов для включения в программу приняло участие более 350 тысяч человек.

Сейчас начались встречи с жителями по вопросам участия в программе «Решаем вместе!» в 2019 году. Информация о встречах, собраниях распространяется заранее при участии инициативных жителей, старост многоквартирных домов, местной администрации. Важно, что направления работы останутся прежними: благоустройство дворов и общественных территорий, ремонты и обновление оборудования в школах, детских садах, домах культуры. Определять, какой именно проект нуждается в реализации в первую очередь, по-прежнему будут сами жители - многое зависит от их активности. Подробную информацию о проекте «Решаем вместе!» можно найти на официальном сайте vmeste76.ru.

- Важно отметить, что с каждым годом растет объем средств на программу формирования комфортной городской и сельской среды «Решаем вместе!», - подчеркнул зампредседателя Ярославской областной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Николай Александрычев. - И постоянный депутатский контроль работ на объектах программы в том числе позволил добиваться качественного выполнения проектов. Сейчас первоочередная задача - привести в порядок магистрали в городах, и потом от магистралей идти во дворы, обустраивать дворовые пространства. Решение о продолжении программы «Решаем вместе!» в 2019 году имеет огромное значение, поскольку сделано уже немало, но предстоит сделать еще больше. И уже за пять-шесть лет такой работы вполне реально привести в порядок наши дворы, парки, социальные объекты не только в областном центре, но и в других городах и селах Ярославской области..