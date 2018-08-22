Это ярмарка тщеславия? Кандидаты снимаются с выборов в думу на финишной прямой.

СЕГОДНЯ 11:26 2018-08-22T11:26:18+03:00

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За месяц до выборов в Ярославскую областную Думу списки кандидатов внезапно начали редеть. Причем потенциальные депутаты сами снимают свои кандидатуры. Хотя, казалось бы, до заветного мандата рукой подать. Чем руководствуются они, принимая такие решения?

Жириновский не перейдет в ярославский парламент

На прошлой неделе об отказе участвовать в предвыборной гонке заявили сразу три кандидата. Один из них - лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Надо сказать, что появился он в ярославской политике неожиданно. Его кандидатуру выдвинуло региональное отделение партии - внесли в общий список в девятом округе Ленинского района. Правда, на конференции, где принималось это решение, самого Владимира Вольфовича не было. В то, что политик захочет сменить кресло в Госдуме на депутатский мандат в ярославской думе, изначально не верилось. В итоге Жириновский закономерно передумал участвовать в выборах.

Вместо депутатства - общественная работа

Не попадет в итоговый избирательный бюллетень и фамилия кандидата от партии «Патриоты России», известной ярославской общественницы Арины Олейниковой. Она тоже на последнем этапе решила отступить от борьбы за корочки народного избранника.

- Политики бездействием опорочили понятие «кандидат в депутаты». В глазах избирателей каждый из участников выборов - жулик и мошенник. К ним нет доверия. Я не хочу носить этот ярлык, - пояснила Арина Олейникова свой поступок.

Она считает, что в роли общественницы она сумеет сделать не меньше, чем депутат.

Эх, «Яблоко», куда ж ты…

Больше всего шуму наделал отказ от участия в выборах лидера регионального отделения «Яблока» Олега Виноградова. Это решение он принял после того, как суд по иску от «Коммунистов России» и ЛДПР снял с выборов список его партии, оставив только одномандатников. Поводом послужило то, что при формировании списков «Яблока» в двух округах не были выдвинуты кандидаты. По законам Ярославской области, такого быть не должно. Но Виноградов утверждает, что это противоречит решению Конституционного суда.

- Сейчас я даже обжаловать это решение не могу, - сообщил Виноградов «КП». - Уже 20 дней прошло, а мне копию не выдают. Я считаю, что все это сознательно затягивается. Мы обязательно напишем жалобу в Конституционный суд - но, выходит, уже после выборов. В таких условиях победить невозможно. Происходящее сейчас - чистое жульничество. После снятия списка я и решил отказаться от участия в выборах - нет смысла быть в думе в одиночку.

По словам политика, один депутат все равно ничего не решает.

- У меня сейчас больше возможностей работать и высказывать свою позицию, чем у депутата, - подытоживает Олег Виноградов. - Только дилетанты считают, что политика ограничивается выборами. На самом деле, это ежедневная работа по контролю над властью. А выборы - просто ярмарка тщеславия. Поэтому мой отказ участвовать в них можно назвать протестом.

Впрочем, все это - снятие списка «Яблока», самого Виноградова - серьезно ударило по кандидатам-одномандатникам - в основном беспартийным и участвующим в выборах впервые. По большому счету, региональное отделение партии лишилось и финансовой, и организационной поддержки федерального руководства. В итоге получается, что каждый из них - сам за себя. Свои деньги, свои ресурсы. Поэтому кампания сейчас фактически не ведется.

- Я благодарен Олегу Виноградову за возможность участвовать в выборах, но его позицию не поддерживаю - говорит кандидат от «Яблока» Илья Шестериков. - На мой взгляд, он мог бы детально и подробно объяснить, почему идет на такой шаг. Тогда мы могли сделать общий выход - сняться все вместе. Это был бы протест. А так… Пусть это останется на его совести.

То, что список партии сняли с выборов, называет просчетом Виноградова и еще один кандитат-«яблочник» Александр Торопов.

- Когда списки составлялись, Олег Виноградов не закрыл два округа. По моим данным, его предупреждали, что этого делать не нужно - такой шаг дает зацепку, которой в итоге и воспользовались, - говорит Александр Торопов.

Вместе с тем он принимает позицию Виноградова о снятии его личной кандидатуры с выборов и не видит поводов обижаться на это.

- После того как он снялся с выборов, мы поговорили, - продолжает Торопов. - Виноградов сказал, что участие в выборах - личное дело каждого. Хочешь - иди и бейся.

Правда, реально биться оказались готовы не все, мало кто намерен вкладывать миллионы за призрачную возможность получить кресло депутата.

- С точки зрения логики Олег Виноградов прав, - резюмирует Александр Торопов. - Зачем ему вкладывать деньги, если мандат не нужен? А если не вести кампанию, что неизбежно приведет к проигрышу, то репутационные потери будут больше, чем от снятия.

До выборов осталось меньше трех недель. Посмотрим, чем еще удивят нас кандидаты.