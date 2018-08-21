«Светлоозеро»: "Экологически чистые молочные продукты и сыры из Ростова Великого"

СЕГОДНЯ 15:01 2018-08-21T15:06:00+03:00

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Гастрономический фестиваль «Пир на Волге» собрал более 70 тысяч посетителей - это грандиозный праздник, на котором можно было попробовать сотни разных блюд, поучаствовать в мастер-классах приготовления простых и изысканных закусок, а также продегустировать продукцию местных производителей.

Одним из участников, который познакомил ярославцев и гостей нашего города с полезными и натуральными молочными продуктами и сырами собственного производства, стала компания «МолВест». Это новое современное предприятие, расположенное в Ростовском районе, производит линейку продукции под маркой «Светлоозеро» - всего более 25 наименований.

Приятным сюрпризом для нагулявших аппетит гостей фестиваля стала дегустация четырех видов сыра: «Адыгейского», «Сулугуни», полутвердого «Светлоозеро» 45% и совершенно нового сорта, который изготавливается по собственной рецептуре, - это сыр Premium, 50% жирности. Все эти сыры можно было попробовать и тут же купить понравившийся. Кроме сыров, предприятие предоставило на фестивале несколько видов йогурта, кефир и «Снежок» - все эти продукты разлетались с прилавка в одно мгновение.

В течение всего дня у палатки «Светлоозеро» было многолюдно и оживленно - сотрудники только и успевали нарезать сыр для желающих его попробовать. Мы спросили у ярославцев, знакомы ли они с продукцией «Светлоозеро» и как оценивают вкус и качество молочных продуктов.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Алла, жительница Ярославля, гость фестиваля:

- Я очень люблю йогурты «Светлоозеро», и творог у них изумительный - стараюсь покупать только этого производителя. То, что есть еще и сыры «Светлоозеро», я даже не знала, очень обрадовалась, что теперь можно покупать и сыр! Мой сегодняшний выбор - это «Сулугуни»!

Игорь Алексеевич, житель Ярославля, гость фестиваля:

- До сегодняшнего дня я не знал о таком производителе, а может быть, просто не обращал внимания. Очень понравились все сыры, наверное, я куплю сразу все четыре сорта и распробую уже дома. Теперь буду внимательнее смотреть на этикетки и искать в магазинах только «Светлоозеро».

Благодаря тому, что компания «МолВест» представила на фестивале свою продукцию, очень многие ярославцы смогли по достоинству оценить качество сыров и узнать о том, где купить вкусные и полезные молочные продукты.

Свежесть плюс качество

Андрей Ложкин, (руководитель отдела продаж):

- Наше производство расположено в экологически чистом районе, в 10 километрах от Ростова Великого, у деревни Дубник. Вся молочная продукция «Светлоозеро» является полностью натуральной, без применения красителей, консервантов и т. п. Она изготавливается по традиционным рецептам, по которым готовили молочные продукты наши бабушки и родители, рецептам, которые уже долгие годы передаются из поколения в поколение. В этом и есть уникальность нашего продукта. Мы не гонимся за количеством, а работаем с качеством.

Предприятие закупает молоко только у проверенных местных производителей высочайшего качества - это два небольших хозяйства ростовского района Ярославской области, которые держат коров, преимущественно ярославской породы, и имеют высокие показатели по качеству. Молоко коров этой породы отличается высоким содержанием жира и белка, что особенно ценно для производства сыров, масла, сметаны и творога. Перед тем как поступить в обработку, молоко проходит в нашей лаборатории тщательную проверку, что тоже немаловажно, также проверку в лаборатории проходит и готовая продукция. Отличает нашу продукцию то, что она полностью натуральная. Мы не используем разного рода загустители, стабилизаторы и прочие современные изобретения пищевой промышленности. В натуральное молоко мы добавляем только натуральные закваски, поэтому и срок хранения таких продуктов невелик - от 3 до 7 дней, но мы делаем ставку на свежесть, высокое качество продукции и натуральность.

Кроме сыров и йогурта, представленных на фестивале, предприятие выпускает широкую линейку продуктов - творог разной жирности, несколько видов молока, творожные массы, сметану, кефир, ряженку, масло сливочное. Кроме традиционных видов сыров, предприятие разрабатывает и в ближайшее время запустит в производство и новинки: сыры с различными добавками - орехами, травами, специями, а также налаживает выпуск традиционных сыров, «Российского», «Пошехонского» и т. п., которые так же скоро появятся на прилавках магазинов.

Где в Ярославле купить продукцию «Светлоозеро»

Рынки: Балтийский рынок (павильон 54) , Центральный рынок, Ленинский рынок, Дзержинский рынок, Красноперекопский рынок (ул. 8 Марта), магазин «Брагино» (Моторостроителей, 4)

В магазинах «Перекресток», «Атрус», «Ярмарка» (магазины Тутаевского мясокомбината), «Гиперглобус» и в других розничных точках города.