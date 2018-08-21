Угличская вода - дар земли Ярославской!

СЕГОДНЯ 14:41 2018-08-21T15:06:00+03:00

Полезная продукция - минеральные воды «Угличская» и «Улеймская магниевая», безалкогольные «Напитки Ярославии» для детей и взрослых - пользовалась большим спросом, поток людей к палатке не иссякал. Фото: Инга САФРОНОВА

Во время «Пикника на Волге» ООО «Угличский завод минеральной воды» угостил ярославцев чистой и полезной водой

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Во время любого мероприятия, особенно летом, очень важно, чтобы всегда в открытом доступе была вода. Предприятие «Угличский завод минеральной воды» позаботилось о том, чтобы гости праздника имели возможность утолить жажду и восстановить силы в жару.

Полезная продукция - минеральные воды «Угличская» и «Улеймская магниевая», безалкогольные «Напитки Ярославии» для детей и взрослых - пользовалась большим спросом, поток людей к палатке не иссякал. Но и очереди не было - ярославцы не томились на жаре в ожидании напитков и почти мгновенно получали желаемую водичку и сладкие напитки с различными ароматами: крем-сода, малина, арбуз-яблоко, лимон и клубника.

Вместе с сотрудницами предприятия мы организовали небольшую дегустацию, благодаря которой многие гости города смогли оценить вкус минеральной воды и сладких напитков.

- Очень понравилась вода «Улеймская магниевая» и «Угличская» - и вкус, и легкая газация, не бьющая в нос. Замечательно, что в Ярославской области есть свой производитель чистой и полезной воды, - поделилась впечатлением семья из Тюмени.

А гости фестиваля из Рыбинска, напротив, рассказали, что очень хорошо знают и любят этого производителя, покупают воду и лимонад у себя на родине - поэтому запаслись лимонадом впрок и с удовольствием попозировали для фотосессии с праздника.

- Какой же ярославец не любит нашу угличскую воду! Минеральную воду я очень ценю, особенно «Улеймскую магниевую»! А сын у меня сегодня выбрал «Крем-соду» - кстати, она сделана на основе натуральной природной питьевой воды, - рассказал нам Николай из Ярославля.

Кстати, особый интерес ярославцы проявили к минеральной воде «Угличская» премиум-класса: благородную синюю бутылочку очень приятно взять в руки.

Здоровье из недр родной земли

- Вода угличского завода завоевала настоящую народную любовь благодаря уникальным вкусовым качествам и своим полезным свойствам. Сегодня ООО «Угличский завод минеральной воды» предлагает несколько видов воды: минеральную- «Угличскую» и «Улеймскую» (магниевую), питьевую «Улеймскую» экологически чистую натуральную воду, питьевую ароматизированную, а также среднегазированные безалкогольные напитки. Минеральные воды характеризуются повышенным содержанием биологически активных минеральных веществ, благодаря которым они оказывают на организм человека лечебное действие. Они широко используются для лечения и профилактики различных заболеваний.

В зависимости от источника все минеральные воды имеют самые различные свойства и характеристики. Например, «Угличская» минеральная вода - идеальна по своим характеристикам для жителей центральной России. Уникальной особенностью этой воды является нейтральная кислотность, позволяющая употреблять ее практически всем желающим. А минеральная вода «Улеймская» (магниевая) отличается от знаменитой «Угличской» повышенным природным содержанием магния, которого в ее составе в полтора раза больше. Магний оказывает антисептическое и сосудорасширяющее действие, понижает артериальное давление и содержание холестерина в крови, стимулирует выделение желчи, увеличивает активность желудка и кишечника, очищает желудок и улучшает настроение. И конечно, в такой жаркий полдень, как сегодня, бутылочка нашей угличской воды - вещь незаменимая! - отметила мастер цеха ООО «УЗМВ» Ирина Барашкова.