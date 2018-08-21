Будь в теме: задай свой вопрос управляющему банковской группы «Открытие»!
Как известно, в начале года было объявлено о масштабном слиянии ряда крупных игроков в сфере банковского бизнеса и страхования под единым брендом ПАО Банк «ФК Открытие». В новую структуру войдут ПАО «Бинбанк» и ПАО Национальный банк «Траст», ПАО «Росгосстрах-банк». Объединенная сеть «Открытие» – это 960 точек продаж в 70 регионах страны, в том числе и Костромской области.
Управляющий банковской группой «Открытие» в регионе Александр Веселов готов ответить на вопросы читателей об итогах объединения и планах развития в ближайшей перспективе, кредитовании бизнеса и частных клиентов, а также представить региональную команду.
Управляющий банковской группой «Открытие» в регионе Александр Веселов
С 22 по 28 августа ждем ваши вопросы по адресу электронной почты: ekaterina.papakina@phkp.ru
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