Пчелы против меда?!

СЕГОДНЯ 20:44 2018-08-20T20:46:03+03:00

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По требованию губернатора Костромской области Сергея Ситникова курирующие органы власти и администрация города Костромы совместно с правоохранительными органами проведут проверку по факту оформления фиктивных договоров долевого участия при строительстве многоквартирных домов.

Сегодня на еженедельном совещании в администрации Костромской области обсуждались меры по оказанию помощи участникам долевого строительства, чьи дома в нарушение сроков до сих пор не достроены.

По информации департамента строительства Костромской области, с 2015 года в регионе было зарегистрировано почти 48 тысяч сделок по покупке квартир на первичном рынке жилья. Из них количество сделок, связанных с проблемными объектами долевого строительства, составило чуть более одного процента. Несмотря на небольшое количество таких проблемных историй, администрация Костромской области ведет адресную работу с дольщиками и прорабатывает все возможные меры по достройке проблемных объектов.

«За каждой такой историей стоит человеческая судьба, зачастую проданное жилье, ипотека, люди снимают квартиры, ждут, когда их жилье будет готово. Поэтому подход правильный. За каждым договором человек, чьи права должны быть защищены», - подчеркнул Сергей Ситников.

В ходе совещания в региональной администрации отмечено, что сегодня органам власти необходимо уделить особое внимание оформлению так называемых фиктивных договоров долевого участия, когда квартиры оформляются на аффилированных с застройщиками лиц, но деньги за такие средства не поступают.

В частности, как стало известно нашему корреспонденту после общения с дольщиками 105-квартирного дома на Рабочем проспекте в Костроме (застройщик - «Костромагорстрой»), на данном объекте число фиктивных договоров долевого участия может составлять порядка 40% от общего числа квартир.

Дольщики рассказывают, что они постоянно находятся в контакте с органами власти, участвуют в заседаниях рабочих групп и требуют от холдинга «Костромагорстрой» принятия действенных мер для достройки дома. Но есть другая группа участников долевого строительства (которую даже никто не видел), которая смело, «в едином порыве» подписывает дополнительные соглашения о переносе сроков ввода дома в эксплуатацию. Выглядит эта ситуация как минимум подозрительно. Сложно себе представить дольщика, который будет спокойно смотреть за тем, как стройка на его доме встала, а он махнет на это рукой и скажет «ну когда-нибудь достроят» и разрешит застройщику без каких-либо компенсаций сдвинуть сроки ввода объекта.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников уже обратился к правоохранительным органам с просьбой уделить особое внимание данной проблеме. Кроме того, перед администрацией города Костромы поставлена задача создать профильную комиссию, которая проведет проверку договоров всех участников долевого строительства, чтобы установить фиктивных «собственников». Между тем, сумма от продажи данных жилых помещений может являться дополнительным источником для достройки проблемных объектов.

Несмотря на выявленные проблемы, администрацией региона и департаментом строительства Костромской области уже найден санатор, который готов обеспечить достройку многоквартирного дома на Рабочем проспекте. Планируется, что строители выйдут на объект уже в конце текущей недели.