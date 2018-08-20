«Голодающее Поволжье»: кто испортил «Пир на Волге»

СЕГОДНЯ 19:08 2018-08-20T19:20:31+03:00

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Вот и отгремел в Ярославле «Пир на Волге». В этом году городской пикник посетило больше 55 тысяч человек, которых кормили, развлекали интерактивами, мастер-классами и шоу на любой вкус 120 площадок. Организаторы постарались, и праздник удался! За это им можно сказать большое спасибо. Но у фестиваля оказалась и другая - изнаночная сторона: оказалось, что для многих ярославцев культура отдыха понятие незнакомое.

Пьяные. В теории, их не должно было быть на семейном гастрономическом празднике – пройти на территорию можно было только через «рамку», возле которой дежурили полицейские. Однако, уже на территории фестиваля можно было приобрести любимый многими ярославцами пенный напиток. Очередь к палаткам с янтарным выстраивалась впечатляющая. Ну, и конечно, меру знали не все.

- А чего это тут у вас? А бесплатно что есть? - перебил ведущего во время конкурса один из потерявших берега товарищей. Понятно, что у остальных при взгляде на такого персонажа настроение не улучшилось.

Дымящие. Справа от памятника тысячелетию выстроились в шеренгу синие кабинки биотуалетов. Напротив них , у ограждения набережной, обосновались курящие. Семьи с детьми, обходя очередь в туалет, попадали в облако дыма. Причем, многие кидали окурки прямо в воду. Народ мог бы воздержаться от вредной привычки и потерпеть ради чужого комфорта. Тем более, что набережная - общественное место. Хотя о чем это я…

«Голодные». На одной из площадок организаторы проводили «чемпионат по грилю». Два мангала, две команды и столик для жюри, которые должны были по вкусу и подаче определить победителей. Как только команды отошли от рабочих мест, зрители кинулись подъедать оставшиеся ингредиенты - сырые кабачки, обрезки овощей и сосисок. Но дальше произошло то, от чего обомлели даже ведущие: как только члены жюри стали объявлять победителей, их чуть не снесли все те же голодные до халявы люди, как мухи облепившие стол судей. Успокаивать «голодное Поволжье» пришлось больше минуты: люди отступили только после того, как им пообещали, что с ними обязательно поделятся после завершения конкурса.

Не хочу никого обидеть, но, кажется, мы еще не готовы к фестивалям такого уровня. Ну не может наш человек не материться, не плеваться, не пить и не курить на празднике, куда семьи приходят с детьми. И это очень обидно. Даже не потому, что Ярославль – столица Золотого кольца. И не потому, что сюда приезжают тысячи туристов из других городов и стран, а мы показываем свою «культуру»….

- Пойдем отсюда лучше в какую-нибудь забегаловку, походу, пирушка-то для богатых, – плюнув через плечо на газон сказал какой-то прохожий дядька своей жене. – Вон оно тут как все...

«Для богатых…» - подумал я.

…Хотя бы душой.